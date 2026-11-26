Phát triển công nghiệp văn hóa được kỳ vọng mở ra động lực tăng trưởng mới, góp phần khẳng định vị thế đô thị di sản đặc sắc của Việt Nam.

Từ nền tảng di sản đến hệ sinh thái sáng tạo

Trong định hướng phát triển dài hạn, Huế xác định công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực bổ trợ cho du lịch mà còn là ngành kinh tế có khả năng tạo giá trị gia tăng, việc làm và sức cạnh tranh cho địa phương. Đây là hướng đi nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên văn hóa, đưa những giá trị di sản trở thành chất liệu sáng tạo, hình thành các sản phẩm và dịch vụ mang dấu ấn riêng của vùng đất Cố đô.

Để hiện thực hóa định hướng này, thành phố đang xây dựng nhiều chương trình, đề án quan trọng như Đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; Đề án “Huế-Thành phố Nhiếp ảnh”; hồ sơ tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực ẩm thực; kịch bản tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026-2030. Thành phố cũng xây dựng Đề án tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao quy mô quốc gia, quốc tế đến năm 2030. Đặc biệt, Đề án phát huy giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030 đã được ban hành.

Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại không gian hai bờ sông Hương và hệ thống bảo tàng công lập, ngoài công lập tiếp tục được duy trì, phát triển, tạo môi trường giao lưu, sáng tạo và giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật đến công chúng.

Một trong những hướng đi được Huế chú trọng là xây dựng các sự kiện văn hóa mang thương hiệu riêng, có khả năng thu hút du khách và tạo hiệu ứng lan tỏa. Thời gian tới, thành phố định hướng tổ chức các chương trình như Tuần lễ Âm nhạc Di sản quốc tế (Huế Wonderverse), Tuần lễ Festival Nghệ thuật Huế, Lễ hội Ánh sáng (Hue Heri-tech Lighting Festival), chương trình truyền hình thực tế và hệ sinh thái kinh tế nhà sáng tạo Huế-The Hue Creators.

Những sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng và hướng đến thị trường quốc tế sẽ góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm và giải trí.

Điện ảnh cũng là lĩnh vực giàu tiềm năng để Huế khai thác lợi thế cảnh quan và di sản. Thành phố đang tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các đoàn làm phim đến khảo sát, sản xuất tác phẩm tại địa phương. Hệ thống kiến trúc cung đình, lăng tẩm, đình chùa, nhà vườn cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng là nguồn chất liệu phong phú cho hoạt động sáng tạo điện ảnh. Qua đó, không chỉ hình ảnh Huế được quảng bá rộng rãi mà các dịch vụ hậu cần, lưu trú, vận chuyển và tổ chức sản xuất cũng có thêm cơ hội phát triển.

Gìn giữ di sản, mở rộng giá trị khai thác

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản luôn được Huế xác định là nền tảng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa. Đây không chỉ là trách nhiệm gìn giữ tài sản văn hóa của các thế hệ mà còn là điều kiện để xây dựng những sản phẩm du lịch, dịch vụ có chiều sâu, mang dấu ấn riêng của vùng đất Cố đô.

Từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố đã triển khai công tác lập hồ sơ, xem xét xếp hạng và điều chỉnh xếp hạng di tích; trong đó có 18 di tích được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp thành phố và 11 di tích được điều chỉnh xếp hạng.

Đối với hệ thống di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế, thành phố đang triển khai 10 dự án tu bổ, tôn tạo với tổng kinh phí hơn 49,5 tỷ đồng. Hoạt động khai quật khảo cổ tại di tích Tháp đôi Liễu Cốc, giai đoạn phần còn lại, ở phường Hương Xuân cũng đang được thực hiện, góp phần làm rõ thêm các giá trị lịch sử, kiến trúc và khảo cổ, phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản.

Riêng Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 2026, kế hoạch vốn dành cho công tác bảo tồn, tu bổ di tích được bố trí 273,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 1/10/2026, giá trị giải ngân đạt 160,457 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch; dự kiến đến ngày 31/12/2026 đạt 100% vốn bố trí trong năm.

Song song với bảo tồn di sản vật thể, Huế chú trọng bảo vệ và trao truyền các giá trị văn hóa phi vật thể. Thành phố đã ban hành Đề án “Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Điện Huệ Nam đến năm 2030”; triển khai các đề án bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật Ca Huế đến năm 2030 và di sản Tri thức may, mặc áo dài Huế giai đoạn 2025-2030. Hiện thành phố đang xây dựng đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản trong Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn đến năm 2030.

Đáng chú ý, thực hiện Công văn số 8656/VPCP-KGVX ngày 22/8/2026 của Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch lập hồ sơ “Nghệ thuật Ca Huế” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao vị thế của Ca Huế, đồng thời tạo thêm cơ hội quảng bá, bảo tồn, đào tạo và phát triển các chương trình biểu diễn nghệ thuật gắn với du lịch.

Thành phố dự kiến tập trung phát triển 6 nhóm ngành gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ, làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo.

Định hình những ngành kinh tế văn hóa có sức cạnh tranh

Trên nền tảng di sản phong phú, Huế đang hướng đến xây dựng công nghiệp văn hóa trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới. Thành phố đang xây dựng đề án phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế và khả năng tạo giá trị gia tăng.

Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, thành phố dự kiến tập trung phát triển 6 nhóm ngành gồm: du lịch văn hóa; nghệ thuật biểu diễn; thiết kế sáng tạo; sản phẩm công nghiệp văn hóa số; thủ công mỹ nghệ, làng nghề; truyền hình và phát thanh, xuất bản, quảng cáo. Trong đó, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn và thiết kế được xác định là những lĩnh vực dẫn dắt; các sản phẩm công nghiệp văn hóa số mở ra không gian phát triển mới, đưa giá trị văn hóa Huế đến gần hơn với công chúng và thị trường quốc tế.

Theo định hướng, đến năm 2030, các ngành công nghiệp văn hóa phấn đấu đóng góp khoảng 10% GRDP của thành phố; đến năm 2045 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 20% GRDP. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm phát huy nguồn lực văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và hình thành những sản phẩm, dịch vụ có giá trị kinh tế cao.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, theo ông Trần Hữu Thùy Giang, Huế cần đổi mới cách tiếp cận trong phát triển công nghiệp văn hóa. Không chỉ gia tăng lượng khách tham quan hay số lượng sự kiện, thành phố hướng đến xây dựng các thiết chế, không gian và hệ sinh thái sáng tạo, kết nối các chủ thể văn hóa với doanh nghiệp và thị trường. Trong đó, việc hình thành Trung tâm công nghiệp văn hóa đổi mới sáng tạo được xem là định hướng quan trọng, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm có bản quyền, thương hiệu, hàm lượng sáng tạo và ứng dụng công nghệ cao.

Thành phố cũng hướng đến thu hút các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có tiềm lực tham gia đầu tư, sản xuất, phân phối, đưa sản phẩm văn hóa Huế đến những thị trường rộng lớn hơn. Cùng với đó là phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa từ sáng tạo, sản xuất, trình diễn, quảng bá đến phân phối và tiêu dùng; trong đó, nguồn vốn đầu tư công giữ vai trò tạo nền tảng, dẫn dắt, đồng thời mở rộng cơ hội thu hút nguồn lực xã hội hóa.

Bên cạnh nguồn lực tài chính, Huế chú trọng đầu tư hạ tầng, đào tạo nhân lực, hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi. Đây là những điều kiện quan trọng để hình thành đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, phát triển các sản phẩm văn hóa có thương hiệu và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với lợi thế riêng có về văn hóa và di sản, Huế đang từng bước chuyển hóa những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ thành nguồn lực phát triển. Khi bảo tồn gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển thị trường, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Đây chính là hướng đi để Huế phát huy bản sắc, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm sinh kế cho người dân và khẳng định vị thế đô thị văn hóa, di sản đặc sắc của Việt Nam.