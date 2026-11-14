Huế: Khởi công xây dựng 1.680 căn nhà ở xã hội

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch trên 26 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề hai tầng, với bốn mẫu thiết kế phù hợp nhu cầu sử dụng của các gia đình, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân.

Không chỉ chú trọng phát triển nhà ở, dự án còn dành không gian cho hệ thống công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình công cộng phục vụ đời sống cư dân. Các khu công viên, mảng xanh tập trung và cây xanh dọc tuyến giao thông được bố trí kết nối với không gian nhà ở, tạo môi trường sinh hoạt thông thoáng, gần gũi thiên nhiên.

Dự án có vị trí thuận lợi khi nằm ngay trục Tỉnh lộ 9 đối diện Khu công nghiệp Phong Điền, kết nối với các khu vực dân cư, sản xuất, thương mại và dịch vụ; kết nối với Quốc lộ 1A chỉ khoảng 2,6 km, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 khoảng 9 km, tuyến cao tốc đường bộ Cam Lộ – La Sơn khoảng 14 km và trung tâm thành phố Huế khoảng 28 km; thời gian di chuyển đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài dự kiến khoảng một giờ.

Dự án được triển khai với tiến độ 7 năm (giai đoạn 2026–2033), không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, mà còn hướng đến hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, cảnh quan được quy hoạch hài hòa, góp phần chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển khu vực phía Bắc thành phố Huế. Trong quá trình triển khai, dự án cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị, thương mại và dịch vụ, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, dự án không chỉ là một công trình xây dựng, mà còn là hiện thân của chính sách an sinh xã hội, mang đến cơ hội có nhà ở cho đối tượng chính sách, công nhân lao động. Việc hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống và thu hút nguồn nhân lực cho thành phố Huế, đặc biệt là Khu công nghiệp Phong Điền.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Huế đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị tổ chức thi công liên tục, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát thực hiện nghiêm quy định về xây dựng, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý khó khăn vướng mắc, nhất là giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật kết nối.