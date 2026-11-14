Huế khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô 1.680 căn tại Phong Thái

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền tại phường Phong Thái, thành phố Huế. (Ảnh: B.NGỌC)

Thêm cơ hội an cư cho người lao động

Ngày 14/11, tại phường Phong Thái, thành phố Huế, Liên danh Công ty cổ phần DICERA Holdings - Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Đầu tư Thuận An tổ chức Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền. Dự án có tổng vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, quy mô 1.680 căn nhà ở xã hội, hướng đến đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động tại Khu công nghiệp Phong Điền và các khu vực lân cận.

Theo quy hoạch, dự án có tổng diện tích 26,17ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 11,76ha. Các căn nhà được thiết kế liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu kiến trúc phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình. Công trình hướng đến kiến trúc hiện đại, công năng hợp lý, thân thiện môi trường, chú trọng thông gió, ánh sáng tự nhiên và khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.

Toàn cảnh buổi Lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền. (Ảnh: B.NGỌC)

Tọa lạc trên trục Tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền, Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền có lợi thế kết nối với các khu vực dân cư, sản xuất, thương mại và dịch vụ. Vị trí này tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động rút ngắn khoảng cách đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc, đồng thời tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ tập trung xây dựng nhà ở mà còn hướng đến hình thành khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. Hệ thống giao thông nội khu, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, thông tin liên lạc và phòng cháy, chữa cháy được đầu tư theo quy hoạch. Cùng với đó là các không gian công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và công trình công cộng phục vụ đời sống cư dân.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings, đại diện liên danh chủ đầu tư phát biểu tại khởi công. (Ảnh: B.NGỌC)

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DICERA Holdings, đại diện liên danh chủ đầu tư, nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của người lao động và các đối tượng được hưởng chính sách.

Theo ông Lê Đình Thắng, giá trị của dự án không dừng lại ở số lượng căn nhà được xây dựng, mà ở chất lượng công trình, sự đồng bộ của hạ tầng và những giá trị thiết thực mang lại cho người dân, địa phương. Chủ đầu tư cam kết tập trung nguồn lực, tuân thủ các quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và nỗ lực triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế Nguyễn Văn Thành phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: B.NGỌC)

Gắn an sinh xã hội với phát triển đô thị

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Huế, phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Huế cho biết, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm đối với công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, qua đó bảo đảm cơ hội tiếp cận nhà ở và thực hiện mục tiêu an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thành thông tin thêm, tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ giao thành phố Huế chỉ tiêu phát triển 10.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030; riêng năm 2026 là 3.200 căn. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, trong đó Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện.

Các căn nhà được thiết kế liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu kiến trúc phù hợp nhu cầu sử dụng của các hộ gia đình. (Ảnh: B.NGỌC)

Trong điều kiện thực tế đó, Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền có ý nghĩa thiết thực đối với việc giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống và thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động tại Khu công nghiệp Phong Điền. Việc phát triển nhà ở gắn với các khu vực sản xuất không chỉ tạo điều kiện để người lao động có nơi ở ổn định mà còn góp phần hình thành môi trường thuận lợi để họ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương.

Để dự án sớm hoàn thành, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiến độ cam kết. Các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát phải thực hiện nghiêm quy định về xây dựng. Chính quyền phường Phong Thái và các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng và kết nối hạ tầng kỹ thuật.

Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền có ý nghĩa thiết thực đối với việc giải quyết nhu cầu nhà ở, ổn định đời sống và thu hút nguồn nhân lực. (Ảnh: B.NGỌC)

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2033. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội, góp phần hình thành khu dân cư mới có hạ tầng đồng bộ, cảnh quan hài hòa, thúc đẩy chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển khu vực phía bắc thành phố Huế. Quá trình đầu tư xây dựng cũng được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy hoạt động cung ứng vật tư, thiết bị, thương mại và dịch vụ tại địa phương.

Thực tiễn đặt ra yêu cầu phát triển nhà ở xã hội cần được nhìn nhận trong mối quan hệ tổng thể với quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp và bảo đảm an sinh. Hiệu quả của một dự án không dừng ở việc được đo bằng số căn nhà hoàn thành mà ở chất lượng môi trường sống, khả năng tiếp cận các tiện ích thiết yếu và mức độ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.

Phối cảnh quy hoạch dự án có tổng diện tích 26,17ha, trong đó đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 11,76ha. (Ảnh: B.NGỌC)

Dự án Nhà ở xã hội Phong Hiền là một trong những công trình góp phần cụ thể hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội tại thành phố Huế. Việc bảo đảm tiến độ, chất lượng và sự đồng bộ của hạ tầng sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm phát huy hiệu quả, tạo thêm cơ hội an cư cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển đô thị bền vững tại khu vực phía bắc thành phố Huế.