Huế: Khởi công dự án nhà ở xã hội hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp 1.680 căn nhà liền kề

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh UBND TP Huế

Ngày 14/11, Liên danh Công ty Cổ phần DICERA Holdings - Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An đã tổ chức khởi công Dự án Nhà ở xã hội tại phường Phong Thái, thành phố Huế. Dự án được triển khai trên tổng diện tích quy hoạch 26,17 ha, trong đó quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 11,76 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2.000 tỷ đồng, cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề, cao 2 tầng, với 4 mẫu thiết kế khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm hộ gia đình.

Theo quy hoạch, dự án có khả năng đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 7.000 người dân. Các công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, chú trọng thông gió, tận dụng ánh sáng tự nhiên và thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.

Đáng chú ý, dự án sở hữu vị trí ngay trục Tỉnh lộ 9, đối diện Khu công nghiệp Phong Điền. Từ đây, cư dân có thể kết nối với Quốc lộ 1A trong khoảng cách 2,6 km, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 khoảng 9 km, cao tốc Cam Lộ - La Sơn khoảng 14 km và trung tâm thành phố Huế khoảng 28 km.

Lợi thế vị trí được đánh giá có ý nghĩa thiết thực trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở của đội ngũ công nhân, người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền và các khu vực lân cận. Đồng thời, khả năng kết nối với các tuyến giao thông và công trình dịch vụ thiết yếu cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành khu dân cư mới tại địa phương.

Dự án dự kiến cung cấp 1.680 căn nhà ở xã hội liền kề. Ảnh: UBND TP Huế

Cùng với quỹ đất phát triển nhà ở, dự án cũng dành diện tích cho công viên cây xanh, trường học, khu thể dục thể thao, vui chơi giải trí và các công trình công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân, hướng đến môi trường sống đồng bộ và thuận tiện.

Theo kế hoạch, dự án có thời gian triển khai 7 năm, trong giai đoạn 2026 - 2033. Ngoài mục tiêu bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, quá trình đầu tư xây dựng còn được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy nhu cầu cung ứng vật liệu, thiết bị, thương mại và dịch vụ, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.