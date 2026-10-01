Huế khảo sát, tìm kiếm mộ tập thể liệt sĩ phía bắc đèo Hải Vân

Ông Nguyễn Văn Mạnh thăm, chỉ đạo triển khai tìm kiếm. (Ảnh: Tiến Bốn)

Theo thông tin do ông Lê Chức (sinh năm 1938, hiện sống tại Hoa Kỳ), nguyên lái xe chế độ cũ, cung cấp ngày 25/7/2026, năm 1970, ông từng chở 25 xác bộ đội cách mạng và chôn tại khu vực cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Ngày 20/8/2026, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp kết quả tìm vết không ảnh vệ tinh từ thông tin trên, xác định 4 vị trí phía bắc đỉnh đèo Hải Vân có khả năng liên quan mộ tập thể, gồm Km 902+60, Km 902+550, Km 902+720 và Km 902+H10.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhân chứng khảo sát thực địa, đối chiếu các nguồn thông tin. Qua khảo sát bước đầu, hai vị trí tại Km 902+60 và Km 902+H10 có sự tương đồng cao hơn giữa thông tin nhân chứng cung cấp và dấu hiệu ngoài thực địa.

(Ảnh: Tiến Bốn)

Các lực lượng đã tổ chức khảo sát, đào tìm tại những vị trí nghi có mộ. Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân thành phố đánh giá địa hình, phạm vi khu vực tìm kiếm và kết quả thực hiện; đồng thời nghe báo cáo về các thông tin, tài liệu cần tiếp tục xác minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu với kết quả thực địa; xác định cụ thể những khu vực cần tiếp tục đào tìm.

Ông Nguyễn Văn Mạnh giao nhiệm vụ quá trình tìm kiếm, quy tập được thực hiện thận trọng, khoa học, đúng quy định và bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.