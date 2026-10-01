Huế khảo sát 2 vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể

Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh trực tiếp khảo sát, kiểm tra hiện trường.

Cùng tham gia có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Xác định 2 vị trí có dấu hiệu tương đồn

g

Theo thông tin ban đầu do ông Lê Chức (SN 1938), nguyên lái xe chế độ cũ, hiện sinh sống tại Hoa Kỳ cung cấp ngày 25/7/2026, vào năm 1970, ông từng chở 25 xác bộ đội cách mạng và chôn tại khu vực cách đỉnh Đèo Hải Vân khoảng 1km, gần Quốc lộ 1A.

Ngày 20/8/2026, Tổ giúp việc Phó Thủ tướng Chính phủ và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cung cấp kết quả tìm vết không ảnh trên vệ tinh dựa trên thông tin do ông Lê Chức mô tả.

Kết quả xác định 4 vị trí ở phía Bắc đỉnh Đèo Hải Vân có khả năng liên quan đến thông tin về mộ tập thể, gồm khu vực Km 902+60, Km 902+550, Km 902+720 và Km 902+H10, dọc tuyến Quốc lộ 1A.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế chỉ đạo Đội 192 phối hợp với các cơ quan chức năng và nhân chứng tại địa phương tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu các nguồn tư liệu.

Qua khảo sát bước đầu, 2 vị trí tại Km 902+60 và Km 902+H10 có sự tương đồng cao hơn giữa thông tin nhân chứng cung cấp và dấu hiệu ngoài thực địa. Đây là cơ sở để các lực lượng tiếp tục xác minh, khảo sát trong thời gian tới.

Tại hiện trường, Đoàn công tác kiểm tra vị trí, địa hình, phạm vi các khu vực nghi có mộ tập thể; nghe các đơn vị báo cáo về thông tin, tài liệu và kết quả xác minh ban đầu.

Do địa hình khu vực phức tạp, nằm trên tuyến đèo và từng là địa bàn diễn ra nhiều hoạt động quân sự trong chiến tranh, công tác xác định chính xác vị trí, phạm vi và dấu hiệu liên quan đến khả năng còn hài cốt liệt sĩ được yêu cầu thực hiện thận trọng, khoa học, trên cơ sở đối chiếu nhiều nguồn tư liệu và nhân chứng.

Tặng quà động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng tìm kiếm.

Xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Qua khảo sát, Đoàn công tác tập trung đánh giá các dấu hiệu tại thực địa, đối chiếu với thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh và các nguồn tư liệu; đồng thời xem xét điều kiện địa hình, khả năng tiếp cận và phạm vi cần kiểm tra để xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ thông tin, tài liệu; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn và người cung cấp thông tin để xác minh, làm rõ các dấu hiệu tại thực địa.

Đối với những khu vực có đủ cơ sở tiếp tục xác minh, khảo sát, các đơn vị cần xây dựng phương án cụ thể, xác định rõ phạm vi, phương pháp tìm kiếm; chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng quy định và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ; không bỏ sót những thông tin, dấu hiệu có giá trị phục vụ công tác xác minh.

Trực tiếp gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ Đội 192 đang làm nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ những khó khăn trong điều kiện địa hình phức tạp, đồng thời động viên lực lượng tiếp tục kiên trì bám địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm và thực hiện nhiệm vụ với sự cẩn trọng cao nhất.

Nhấn mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho rằng mọi thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng của liệt sĩ đều cần được trân trọng, kiểm chứng và xử lý với trách nhiệm cao nhất. Đây cũng là việc làm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Thành phố Huế đang tiếp tục thu thập, xác minh thông tin để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn và các khu vực liên quan. Việc khảo sát, xác minh những nơi nghi có mộ liệt sĩ, mộ tập thể được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa.