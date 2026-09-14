Huế: Khẩn trương xử lý các điểm sạt trượt, đảm bảo giao thông thông suốt

Xử lý các điểm sạt trượt trên đường Hồ Chí Minh trong ngày 13.9. Ảnh: A.H

Chiều 14.9, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang tiếp tục huy động phương tiện và nhân lực khẩn trương xử lý các điểm sạt trượt đất đá trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua các xã miền núi A Lưới.

Trong đợt mưa lớn từ ngày 10.9 đến nay, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua TP. Huế đã bị sụt trượt ta-luy dương gây ách tắc tại các điểm Km406+800(T), Km408+350(T) và đã được xử lý, thông xe một vệt.

Cùng với đó, có 25 điểm sạt lở đất, đá ta-luy dương với khối lượng khoảng 4.800m3; bùn đất tràn qua mặt đường khoảng 84m3 tại 5 vị trí; đất đá lấp rãnh dọc với chiều dài 1.112m ở 35 vị trí. Từ đoạn Km343+400 đến Km343+640 ngập khoảng 0,2m bùn đất lấp rãnh kín...

Đất, đá tràn xuống mặt đường Tỉnh lộ 74 nối Nam Đông - A Lưới 4. Ảnh: A.H

Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo các Hạt Quản lý đường bộ bố trí đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo, biển cảnh báo; đồng thời triển khai nhân lực, thiết bị để hốt dọn thông xe một vệt và trực gác, phân luồng đảm bảo giao thông.

Ông Nguyễn Viết Tuấn, Phó Phòng Quản lý bảo trì đường bộ, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết: Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Huế nối Quảng Trị và Đà Nẵng hiện có 2 điểm sạt lở đã được thông xe một vệt. Đơn vị đang bố trí cán bộ kỹ thuật, công nhân và phương tiện tiếp tục xử lý, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây là tuyến đường huyết mạch qua khu vực miền núi của các địa phương, thường có nguy cơ sạt lở, sụt trượt đất đá mỗi mùa mưa bão; tập trung ở khu vực qua đèo Pê-Ke và đoạn từ Bốt Đỏ đi A Roàng.

Khối lượng lớn đá sạt xuống đường khiến tuyến Tỉnh lộ 74 ách tắc nhiều điểm. Ảnh: A.H

“Chính vì thế, công ty bố trí lực lượng ở tại các Hạt Quản lý đường bộ cùng máy móc, thiết bị; cắt cử lực lượng trực 24/24 ở các vị trí xung yếu để khi có sự cố thì khẩn trương xử lý, đảm bảo giao thông liên tục” - ông Nguyễn Viết Tuấn thông tin.

Được biết, tuyến Tỉnh lộ 74 nối xã Nam Đông và xã A Lưới 4 cũng xảy ra tình trạng sạt trượt đất, đá nghiêm trọng tại nhiều điểm. Trong ngày 14.9, các phương tiện lưu thông qua tuyến đường này không thể thông tuyến.

Cơ quan chức năng đang huy động phương tiện và nhân lực để nhanh chóng xử lý, khắc phục trên tuyến đường này.