Huế khẩn trương tháo dỡ hàng quán, mở lại lối xuống vịnh Lăng Cô

Ngày 7/11, trao đổi với phóng viên, ông Đinh Ngọc Hùng - Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế), cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tháo dỡ các hàng quán lấn chiếm bãi biển tại khu vực Lăng Cô và Chân Mây, nhằm trả lại không gian tự nhiên ven biển, lập lại trật tự kinh doanh. Theo kế hoạch, công tác giải tỏa sẽ hoàn tất trong tháng 11.

Hàng quán, nhà chồ lấn chiếm bờ vịnh Lăng Cô trước thời điểm tổ chức tháo dỡ.

Trước đó, địa phương dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ trong tháng 10, sau khi các hộ kinh doanh cam kết tự di dời toàn bộ tài sản, vật kiến trúc trước ngày 31/10. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục có trụ bê tông, kết cấu kiên cố, phải kết hợp phương tiện cơ giới với tháo dỡ thủ công nên tiến độ kéo dài sang tháng 11.

Địa phương dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ trong tháng 10, nhưng bị chậm tiến độ do khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục có trụ bê tông, kết cấu kiên cố.

Theo báo cáo của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, đến nay tại bờ biển Lăng Cô có 4 quán triển khai tháo dỡ. Trong đó, quán Bé Lài đã được hỗ trợ tháo dỡ đạt 99%, quán Huy Hoàng đạt khoảng 70%, dự kiến hoàn thành vào cuối tuần sau. Tại quán Bé Ngọc, lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới để phá dỡ các trụ và gờ cản trở lối xuống biển. Các quán Ngọc Anh và Hương Biển cũng đang được triển khai giải tỏa, di dời.

Một hàng quán đã giải tỏa xong phần mái, đang tiến hành tháo dỡ sàn nhà chồ.

Trước đó, qua rà soát, địa phương xác định còn 6 quán ăn dựng nhà chồ, cơi nới bằng trụ bê tông lấn bãi biển tại các khu vực bờ biển Bình An (vịnh Chân Mây), Loan Lý và Đông Dương (vịnh Lăng Cô).

Những công trình tồn tại nhiều năm này không chỉ lấn chiếm bãi cát, hành lang bảo vệ bờ biển mà còn che chắn, thu hẹp các lối xuống biển công cộng, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của người dân và du khách, gây mất mỹ quan cảnh quan ven vịnh.

Việc tháo dỡ hàng quán, nhà chồ lấn bờ vịnh Lăng Cô dự kiến hoàn thành trong tháng 11 này.

Lãnh đạo UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, sau khi hoàn tất tháo dỡ, địa phương sẽ quản lý chặt hiện trạng, xác định phạm vi hành lang bờ biển, lập hồ sơ theo dõi nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm.

Đồng thời, xã nghiên cứu phương án bố trí các điểm kinh doanh dịch vụ phù hợp quy hoạch, công khai, minh bạch, kết hợp tổ chức không gian chụp ảnh, quảng bá du lịch tại khu vực vịnh Lăng Cô và vịnh Chân Mây.