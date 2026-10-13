Theo đó, 3 nền tảng số này nhằm: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Huế khai thác nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ảnh: hue.gov.vn

Đối với Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi được xem xét để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật nội dung phản hồi. Thông tin phản hồi nêu rõ tình hình, kết quả triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; nội dung đang nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng đối với đề xuất chưa triển khai.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút tính từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khung giờ từ 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả sau đó được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Trong khi đó, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin chính thức, tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Thành phố hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, quá trình vận hành cần gắn với tiếp nhận phản hồi của cộng đồng để từng bước điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng. Đồng thời, mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan thông tin, truyền thông chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.