Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại Huế. Ảnh: S.Thùy

Chiều ngày 22.11, UBND TP. Huế đã khai mạc các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, với điểm nhấn là Không gian trưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Không giantrưng bày văn hóa và trải nghiệm cộng đồng với sự tham gia của 26 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội. Không gian được tổ chức theo hướng mở, tăng cường giao lưu, tương tác, giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật, sản phẩm văn hóa và các hoạt động trải nghiệm cùng nghệ nhân.

Lãnh đạo TP. Huế tham quan không gian trình diễn và trưng bày thư pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế. Ảnh: S.Thùy

Tại đây, Sở VHTTDL phối hợp cùng các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động như:triển lãm ảnh “Văn hóa Huế - Hội nhập và phát triển”; giới thiệu áo dài Huế, nghề may áo dài; trưng bày các sản phẩm thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP; hoạt động trình diễn thư pháp, biểu diễn Ca Huế, nhạc cụ truyền thống.

Trình diễn làm hoa giấy Thanh Tiên và điêu khắc mộc mỹ nghệ. Ảnh: S.Thùy

Người dân và du khách còn được trải nghiệm làm hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình, bánh truyền thống và nhiều sản phẩm thủ công, thưởng thức ẩm thực của các địa phương… Các hoạt động trải nghiệm văn hóa phục vụ cộng đồng đến hết ngày 24.11.

Gian trưng bày văn hóa đồng bào Cơ Tu và đặc sản vùng núi Nam Đông. Ảnh: S.Thùy

Trong chuỗi hoạt động, nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được tổ chức như: chương trình “Tình khúc Huế” vào tối 22.11; chương trình tôn vinh Di sản văn hóa Việt Nam và Di sản văn hóa Huế tối 23.11, giới thiệu Nhã nhạc, múa cung đình cùng các tác phẩm nghệ thuật trên chất liệu cung đình; chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tối 24.11 với sự kết hợp nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Ông Lê Minh Nhân - Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế phát biểu khai mạc. Ảnh: S.Thùy

Ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế, cho biết: Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 là dịp tôn vinh, giới thiệu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Huế; đồng thời tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận, tìm hiểu, trải nghiệm và thụ hưởng văn hóa.

Sản phẩm OCOP Mây tre đan Bao La, xã Đan Điền, TP. Huế. Ảnh: S.Thùy

Đáng chú ý, hai mô hình “Mỗi xã, phường - Một không gian văn hóa cộng đồng” và “Một địa phương - Một câu chuyện văn hóa” góp phần đưa các giá trị văn hóa gắn với lịch sử, con người, làng nghề và đời sống riêng của từng địa bàn đến gần hơn với cộng đồng.

Lãnh đạo TP. Huế trao chứng nhận cho các đơn vị, địa phương tham gia. Ảnh: S.Thùy

Qua đó, hoạt động văn hóa không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn lan tỏa đến cơ sở, khu dân cư, góp phần tăng cường sự gắn kết và khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa địa phương.

Không gian trưng bày sản phẩm lưu niệm từ cỏ bàng. Ảnh: S.Thùy

Giám đốc Sở VHTTDL TP. Huế chia sẻ và mong muốn văn hóa ngày càng hiện diện sinh động trong đời sống; mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa. Văn hóa chỉ có thể trường tồn khi được nuôi dưỡng trong cộng đồng, tiếp nối qua các thế hệ và không ngừng phát huy trong đời sống đương đại.

Du khách thích thú trải nghiệm và mua sắm sản phẩm lưu niệm. Ảnh: S.Thùy

Không gian trưng bày áo dài Huế. Ảnh: S.Thùy

“Đây cũng là nền tảng để Huế phát huy lợi thế đô thị di sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo”, ông Lê Minh Nhân nhấn mạnh.

Lãnh đạo Sở VHTTDL trao Giải Nhất cho tác phẩm đạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng. Ảnh: S.Thùy

Dịp này, Sở VHTTDL TP. Huế cũng đã trao Giải Nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng của sở cho tác giả Nguyễn Văn Việt.