Lãnh đạo thành phố Huế đối thoại với thanh niên về phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số. Ảnh: BTC

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh vừa chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên thành phố Huế năm 2026 với chủ đề “Tuổi trẻ Huế tiên phong phát triển kinh tế xanh, xây dựng xã hội số”. Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề thiết thực đã được đặt ra, trong đó đáng chú ý là những đề xuất liên quan đến phát triển sản phẩm xanh, ứng dụng công nghệ, tiếp cận nguồn vốn và mở rộng cơ hội khởi nghiệp cho người trẻ.

HỖ TRỢ CÁC MÔ HÌNH DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP XANH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH

Một trong những nội dung được thanh niên quan tâm là giải pháp đưa kinh tế xanh trở thành hoạt động cụ thể trong đời sống và sản xuất.

Từ thực tế nhiều hàng quán vẫn sử dụng túi ni lông, chai nhựa, cốc nhựa dùng một lần..., các đại biểu đề xuất cần có thêm những giải pháp khuyến khích cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để người trẻ tham gia các mô hình kinh doanh thân thiện với môi trường.

Các thanh niên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: BTC

Trao đổi vấn đề này, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, cho rằng hiệu quả sản xuất, kinh doanh cần được nhìn nhận đồng thời với những tác động đến đất, nước, không khí và sức khỏe con người. Trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất hữu cơ và kinh tế tuần hoàn là những hướng đi có nhiều tiềm năng, đặc biệt thông qua việc tận dụng phụ phẩm của quy trình sản xuất này làm nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác.

Đối với việc giảm rác thải nhựa, thành phố Huế đã triển khai một số mô hình khuyến khích người dân sử dụng giỏ đi chợ, hạn chế chai nhựa dùng một lần; hỗ trợ các hàng quán chuyển từ ống hút nhựa sang ống hút tre, từ cốc nhựa dùng một lần sang cốc thủy tinh. Những cách làm này bước đầu được triển khai thông qua các dự án giảm rác thải nhựa tại cộng đồng, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm hơn với môi trường.

Không chỉ dừng ở thay đổi hành vi tiêu dùng, kinh tế xanh còn mở ra dư địa cho những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Từ thực tế khởi nghiệp với mô hình trồng nho mẫu đơn trong nhà màng tại phường Kim Trà, anh Văn Cường đề nghị thành phố nghiên cứu mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tạo điều kiện để các mô hình thử nghiệm cây trồng mới tiếp cận chính sách và nguồn vốn vay.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Lê Văn Cường trao đổi với thanh niên về phát triển kinh tế xanh và giảm rác thải nhựa. Ảnh: BTC

Vấn đề được đại biểu nêu ra đã phản ánh rõ nhu cầu thực tế của các dự án khởi nghiệp xanh: có ý tưởng và phương án kinh doanh nhưng chưa đủ điều kiện về tài sản bảo đảm để tiếp cận tín dụng.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết bên cạnh các kênh tín dụng hiện có, những dự án có phương án khả thi có thể tìm kiếm cơ hội kết nối với các quỹ đầu tư khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đề nghị các cơ quan liên quan sớm thông tin, hướng dẫn thanh niên tiếp cận những chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, cần khảo sát tỷ lệ cho vay đối với các lĩnh vực này tại các ngân hàng để đánh giá khả năng tiếp cận vốn trên thực tế, từ đó có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

ĐƯA CÔNG NGHỆ, DI SẢN VÀO KHÔNG GIAN KHỞI NGHIỆP

Bên cạnh nguồn vốn, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là những yếu tố quan trọng giúp các ý tưởng kinh tế xanh nâng cao khả năng cạnh tranh. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế Nguyễn Xuân Sơn gợi mở thanh niên chủ động sử dụng các công cụ số trong phát triển sản phẩm, xây dựng mô hình kinh doanh và tìm kiếm thị trường.

Thành phố cũng hướng đến phát hiện, bồi dưỡng những ý tưởng có khả năng ứng dụng thông qua các cuộc thi, chương trình khởi nghiệp và hoạt động kết nối thanh niên với doanh nghiệp, cơ quan quản lý. Qua đó, những sáng kiến không chỉ dừng lại ở phạm vi cuộc thi mà có thêm cơ hội được hoàn thiện, thử nghiệm và phát triển thành sản phẩm thực tế.

Các thanh niên trao đổi về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ảnh: BTC

Một hướng đi đáng chú ý khác là khai thác giá trị di sản, văn hóa Huế để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Tại hội nghị, chị Hạnh Mai, người khởi nghiệp với dự án về áo dài và di sản Huế, đề xuất thành phố có thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phát triển sản phẩm từ di sản, đồng thời ứng dụng công nghệ số để đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với cộng đồng.

Đại diện ngành văn hóa cho biết sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng, trao đổi và phối hợp với các bạn trẻ xây dựng những kênh truyền thông quảng bá du lịch Huế. Đây là hướng tiếp cận giúp kết nối nguồn tài nguyên văn hóa với hoạt động sáng tạo, kinh doanh, mở rộng cơ hội phát triển các sản phẩm mang bản sắc địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh cho rằng di sản Cố đô, cảnh quan thiên nhiên, bề dày lịch sử, văn hóa và nét riêng của con người Huế chính là những nguồn lực quan trọng để thế hệ trẻ phát huy năng lực sáng tạo, tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần. "Thành phố khuyến khích thanh niên khai thác những lợi thế này, đồng thời hướng sản phẩm sáng tạo đến mục tiêu phục vụ con người, bảo vệ sức khỏe và thân thiện với môi trường," ông Thanh nêu rõ.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh: Phát triển kinh tế xanh, xây dựng chính quyền số và xã hội số là những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Huế trong giai đoạn tới. Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thanh niên, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm và phát triển thành những mô hình cụ thể. Ảnh: BTC

Để hỗ trợ quá trình hiện thực hóa ý tưởng, Huế đang chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động. Đây sẽ là không gian để học sinh, sinh viên và những người quan tâm đến khởi nghiệp chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm mô hình, giao lưu với doanh nghiệp và doanh nhân trẻ.

Cùng với đó, thành phố đã mở kênh “Hiến kế” trên Hue-S để thanh niên gửi đề xuất, đóng góp sáng kiến và trao đổi trực tiếp với chính quyền. Những kênh kết nối này được kỳ vọng góp phần rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi hơn cho các dự án đổi mới sáng tạo.

Không chỉ quan tâm đến khởi nghiệp, bài toán giữ chân nguồn nhân lực trẻ cũng được đặt ra. Tại hội nghị, sinh viên Nguyễn Hữu Trung, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, mong muốn có thêm cơ hội việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp, qua đó có thể ở lại Huế làm việc và phát triển bản thân.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh tặng quà, biểu dương 10 gương thanh niên tiêu biểu trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Ảnh: BTC

Trao đổi vấn đề, lãnh đạo thành phố Huế cho biết sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực nhằm mở rộng cơ hội việc làm. Thành phố dự kiến cuối tháng 11 phối hợp với Đại học Huế và các doanh nghiệp tổ chức tọa đàm về nhu cầu tuyển dụng, định hướng đào tạo, tăng cường kết nối giữa nhà trường với thị trường lao động.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, "phát triển kinh tế xanh, xây dựng chính quyền số và xã hội số là những nhiệm vụ quan trọng đặt ra đối với Huế trong giai đoạn tới. Thành phố sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thanh niên, tạo điều kiện để các ý tưởng sáng tạo được thử nghiệm và phát triển thành những mô hình cụ thể".