Huế huy động hơn 4 xe chữa cháy dập lửa tại cửa hàng xe máy điện
Khoảng 1 giờ ngày 11/11, một đại lý kinh doanh xe máy điện mới khai trương tại số 19 đường Hà Nội, phường Thuận Hóa, thành phố Huế bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa bao trùm khu vực phía ngoài cửa hàng, tạo thành đám cháy lớn giữa đêm mưa, khiến người dân sống chung quanh không khỏi lo lắng.
Theo lực lượng chữa cháy, sau khi nhận tin báo từ một hộ dân sống gần cửa hàng, đơn vị đã huy động hơn 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Trước diễn biến đám cháy phức tạp, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, phun nước dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và ngắt điện để bảo đảm an toàn.
Công tác chữa cháy tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà dân liền kề. Đến hơn 2 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.
Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại về tài sản.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hue-huy-dong-hon-4-xe-chua-chay-dap-lua-tai-cua-hang-xe-may-dien-post1001686.html