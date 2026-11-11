Huế huy động hơn 4 xe chữa cháy dập lửa tại cửa hàng xe máy điện

Đại lý xe máy điện bị cháy giữa cơn mưa. (Ảnh: Quang Tiến)

Theo lực lượng chữa cháy, sau khi nhận tin báo từ một hộ dân sống gần cửa hàng, đơn vị đã huy động hơn 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Cháy tại cửa hàng xe máy điện. (Nguồn clip: người dân cung cấp)

Trước diễn biến đám cháy phức tạp, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, phun nước dập lửa, đồng thời phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và ngắt điện để bảo đảm an toàn.

Công tác chữa cháy tập trung khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các nhà dân liền kề. Đến hơn 2 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cửa hàng mới khai trương đã bị cháy. (Ảnh: Quang Tiến)

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại về tài sản.