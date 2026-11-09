Huế huy động gần 49.400 tỉ đồng đầu tư hạ tầng, hướng đến tăng trưởng bền vững

HĐND TP Huế vừa thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, với tổng nguồn vốn dự kiến 49.360,534 tỉ đồng, tăng 66% so với giai đoạn 2021-2025.

Theo phương án UBND thành phố trình HĐND, nguồn vốn gồm 26.960,3 tỉ đồng từ ngân sách địa phương, 18.927,461 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương và 3.472,773 tỉ đồng từ các nguồn vốn bổ sung đã được phân bổ trong năm 2026.

Đáng chú ý, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương tăng 46% so với giai đoạn trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất dự kiến đạt 21.122,5 tỉ đồng; phí tham quan di tích 1.594 tỉ đồng; vốn tập trung trong nước 2.722,8 tỉ đồng; xổ số kiến thiết 820 tỉ đồng và vốn vay lại 701 tỉ đồng.

Với nguồn lực này, Huế đặt mục tiêu đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, tăng cường khả năng kết nối, mở rộng không gian phát triển và tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Ưu tiên giao thông, công nghiệp và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu

Theo định hướng phân bổ, hạ tầng giao thông được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu, với khoảng 13.700 tỉ đồng, chiếm 28% tổng vốn đầu tư công do thành phố quản lý. Nguồn vốn tập trung cho các công trình giao thông kết nối liên vùng, liên xã, phường; tuyến đường bộ ven biển, các tuyến đường kinh tế Đông - Tây và mạng lưới giao thông chính trong vùng đô thị trung tâm.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung cùng lãnh đạo thành phố trong đợt đi kiểm tra, khảo sát thực địa dự án cầu qua Cồn Hến.

Đối với hạ tầng công nghiệp, thành phố dự kiến bố trí khoảng 10.110 tỉ đồng, chiếm 20,5% tổng nguồn vốn. Đây là nguồn lực quan trọng để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất điện từ nguồn năng lượng xanh.

Bên cạnh đó, Huế dự kiến dành khoảng 2.860 tỉ đồng phát triển hạ tầng du lịch và văn hóa; 2.520 tỉ đồng cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu; 1.435 tỉ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các lĩnh vực khác cũng được quan tâm đầu tư, gồm khoảng 2.250 tỉ đồng cho hạ tầng đô thị, khu đô thị mới; 900 tỉ đồng cho y tế; 1.010 tỉ đồng cho giáo dục và đào tạo; 990 tỉ đồng cho quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp và thích ứng biến đổi khí hậu, nếu tính thêm 8.600 tỉ đồng vốn ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ, tổng nguồn lực đầu tư lên đến 11.120 tỉ đồng, chiếm khoảng 19%. Nguồn vốn sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống đê, kè, thoát lũ khu vực sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu; triển khai các dự án hồ chứa nước Ô Lâu Thượng, nâng cấp đập Cửa Lác, đập Thảo Long và các công trình phòng, chống thiên tai.

Việc dành nguồn lực đáng kể cho các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với một địa phương thường xuyên chịu tác động của mưa lũ, biến đổi khí hậu như Huế. Đây cũng là hướng đầu tư gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an toàn dân sinh và phát triển bền vững.

Giảm 64% số dự án, tập trung nguồn lực tạo sức lan tỏa

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn lần này là việc tinh gọn danh mục dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Theo đó, TP Huế dự kiến triển khai 369 dự án do cấp thành phố quản lý, gồm 188 dự án chuyển tiếp và 181 dự án khởi công mới. Số lượng giảm 653 dự án, tương ứng giảm 64% so với giai đoạn 2021-2025.

Trong tổng nguồn vốn dự kiến, thành phố phân bổ 8.202,968 tỉ đồng cho các dự án chuyển tiếp và 26.042,991 tỉ đồng cho các dự án khởi công mới. Đồng thời, dự kiến phân cấp 9.314,483 tỉ đồng cho ngân sách cấp xã, chiếm 19% tổng nguồn vốn.

Việc phân cấp được thực hiện theo hướng tăng tính chủ động cho chính quyền cơ sở. Trong đó, toàn bộ nguồn thu tiền sử dụng đất do cấp xã thu dự kiến được để lại để thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và dự án thuộc thẩm quyền quyết định, quản lý của ngân sách cấp xã. Thành phố cũng dự kiến phân cấp 30% nguồn vốn tập trung trong nước cho ngân sách cấp xã theo quy định.

Theo UBND TP Huế, việc phân bổ vốn được thực hiện theo nguyên tắc tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các dự án cấp thiết, công trình chuyển tiếp, dự án có tính kết nối liên vùng và khả năng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95% kế hoạch vốn được giao.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông trên địa bàn.

Về tiến độ, kế hoạch phân bổ vốn được đề xuất thực hiện thành 3 đợt. Đợt 1 phân bổ 31.033,073 tỉ đồng, tương đương khoảng 63% tổng nguồn vốn giai đoạn 2026-2030. Trong đó, 28.119,218 tỉ đồng được phân bổ chi tiết cho 306 dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư và các chương trình, nhiệm vụ theo quy định. Số vốn còn lại 2.913,855 tỉ đồng dự kiến dành cho các dự án khởi công mới hoàn thành thủ tục đầu tư đến ngày 30/11/2026 và phần vốn đối ứng ngân sách địa phương của các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đợt 2 sẽ phân bổ vốn ngân sách Trung ương sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định giao kế hoạch vốn; đợt 3 tiếp tục phân bổ chi tiết vốn ngân sách địa phương cho các dự án đủ điều kiện.

Với kế hoạch đầu tư công trung hạn này, Huế đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên mỗi năm, quy mô nền kinh tế đến năm 2030 đạt khoảng 125.000 tỉ đồng theo giá so sánh năm 2020. Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm dự kiến khoảng 270.000 tỉ đồng.

Việc tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông, công nghiệp, đô thị, văn hóa và môi trường được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa, mở rộng không gian phát triển và thu hút thêm đầu tư tư nhân. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Huế trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam và trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.