Huế: Hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong 1 tháng

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế cho biết, đã chủ động tham mưu với các lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm.

Xử lý hơn 1.850 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Theo đó, trong tối 14/11, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp vi phạm xuất phát từ khu vực quán bar, pub.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế thông tin, qua 1 tháng ra quân đồng loạt và tổ chức 940 ca công tác, với gần 3.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát hơn 15.500 lượt phương tiện.

Riêng đối với chuyên đề vi phạm nồng độ cồn, đã phát hiện, lập biên bản 1.854 trường hợp vi phạm, trong đó có 39 ô tô, 1.561 mô tô và 254 phương tiện khác, tăng 961 trường hợp so với thời gian liền kề.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Huế, chủ động tham mưu triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn ngay từ địa bàn cơ sở.

Qua đó, đơn vị đã tham mưu thành lập các tổ công tác liên ngành, huy động các lực lượng nghiệp vụ trong Công an thành phố phối hợp tuần tra, kiểm soát khép kín các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Lực lượng chức năng tập trung lập chốt cố định kết hợp tuần tra lưu động tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tập trung hàng quán; đặc biệt kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện sau khi rời khỏi các quán bar, pub, quán bia.

Việc duy trì kiểm soát liên tục tại các khu vực tụ điểm ăn uống, giải trí ban đêm đã kịp thời ngăn chặn nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.