Huế hoàn thành sớm việc phục hồi, tu bổ nhiều di tích triều Nguyễn

Cổng vào Di tích đàn Nam Giao dưới triều Nguyễn, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Thành phố Huế đã và đang tập trung đẩy nhanh, sớm hoàn thành phục hồi, tu bổ các di tích quan trọng dưới triều Nguyễn.

Cuối năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bắt đầu triển khai Dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Quần thể Di tích Cố đô Huế. Giám đốc Ban quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Phùng Văn Hoàng cho biết, từ cuối tháng 10 đầu tháng 11/2026, việc tu bổ di tích đàn Nam Giao hoàn thành tất cả hạng mục, sớm hơn khoảng 7 tháng so với thời hạn.

Đàn Nam Giao được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806, ở phía Nam của Kinh thành Huế. Đây là nơi các vua triều Nguyễn làm lễ tế trời hàng năm. Đàn Nam Giao có các công trình kiến trúc gồm Giao Đàn, Trai Cung, Thần Trù, Thần Khố... Đàn Nam Giao là đàn tế trời còn lại duy nhất và tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam.

Trong Đại Nội Huế, hai công trình quan trọng đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến hoàn thành trước thời hạn là điện Cần Chánh và Thái Miếu. Điện Cần Chánh được xây dựng từ năm 1804 dưới thời vua Gia Long. Đây là nơi nhà vua thiết triều vào các ngày 5, 10, 20 và 25 âm lịch hằng tháng, tổ chức tiếp sứ bộ ngoại giao, tổ chức yến tiệc của hoàng gia, triều đình. Năm 1947, điện Cần Chánh bị phá hủy, chỉ còn nền móng.

Cổng trước của khu vực Trai Cung thuộc Di tích đàn Nam Giao, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Cần Chánh có kinh phí 200 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025-2029. Điện Cần Chánh được phục hồi có quy mô chính điện 5 gian, 2 chái kép; tiền điện có 7 gian và 2 chái đơn và mái lưa có 9 gian, mặt bằng công trình chính hơn 1.400m2. Điện Cần Chánh dự kiến hoàn thành phục hồi vào tháng 11/2027, thay vì tháng 4/2029 như kế hoạch ban đầu.

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1 (đợt 1) có kinh phí 52 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2024, dự kiến hoàn thành năm 2028. Dự án tiến hành phục hồi các hạng mục như bình phong, Hiển Thừa Môn và Túc Tướng Môn, tường thành, nền móng, cổng Thái Miếu Môn, Quang Hy Môn và Diên Hy Môn.

Theo Ban quản lý Dự án Di tích Cố đô Huế, các hạng mục dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026, sớm hơn khoảng 20 tháng so với kế hoạch. Ngay sau khi các hạng mục này của dự án hoàn thành, trong quý 1 năm 2027, công trình chính của tổng thể di tích Thái Miếu là Thái Miếu sẽ được khởi công phục hồi. Công trình có mức đầu tư trên 220 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2031.

Di tích Thái Miếu nằm ở góc Đông Nam của Đại Nội Huế được xây dựng từ năm 1804 dưới thời vua Gia Long, là nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của triều đình. Công trình bị phá hủy năm 1947, chỉ còn một số dấu tích nền móng và công trình phụ.

Thành phố Huế đã đầu tư gần 4.800 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo hơn 200 hạng mục di tích, trong đó phần lớn di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Giai đoạn từ năm 2026-2030, thành phố dự kiến thực hiện 27 dự án phục hồi, trùng tu, tu bổ các di tích với tổng vốn đầu tư khoảng trên 1.590 tỷ đồng./.