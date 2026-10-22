Huế hoàn thành khai quật hơn 7.200 phần mộ liệt sĩ

Hàng nghìn phần mộ liệt sĩ ở Huế đã được khai quật.

Theo báo cáo tại hội nghị, TP Huế là địa bàn từng diễn ra nhiều chiến dịch, trận đánh ác liệt trong các cuộc kháng chiến, có số lượng lớn cán bộ, chiến sĩ hy sinh, mất tin, mất tích. Toàn thành phố có 24.875 liệt sĩ chôn cất ban đầu, hiện có 61 nghĩa trang liệt sĩ với 12.969 phần mộ. Trong đó, 42 nghĩa trang thuộc 21 xã, phường có 7.282 phần mộ chưa có thông tin, cần tổ chức khai quật, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, thành phố đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ từ tuyên truyền, thu thập thông tin đến tổ chức tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Đến ngày 13-8, thành phố hoàn thành khai quật 7.282/7.282 phần mộ tại 42/42 nghĩa trang, đạt 100%, sớm hơn 8 tháng so với yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia. Qua khai quật, lực lượng chức năng lấy được mẫu sinh phẩm tại 3.908 phần mộ, chiếm 53,67%; 3.374 phần mộ còn lại không lấy được mẫu, chiếm 46,33%. Toàn bộ mẫu sinh phẩm được bàn giao cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định.

Đối với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, Công an thành phố phối hợp với các địa phương và Đoàn công tác Bộ Công an thu mẫu của 1.975/2.000 thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đăng ký, đạt 98,75%. Trong đó, 137 trường hợp được thu mẫu lưu động tại nơi cư trú do tuổi cao, sức yếu, bệnh tật hoặc không có điều kiện đến điểm thu mẫu tập trung.