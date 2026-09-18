Huế: Hòa thượng Thích Huệ Phước được suy cử làm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố, nhiệm kỳ 2026-2031

Chư tôn giáo phẩm chứng minh, Chủ tọa đoàn Đại hội

Quang lâm chứng minh đại hội có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Chơn Hương, Hòa thượng Thích Chơn Tế; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị; Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế...

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng II Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế và các tỉnh, thành phố; chư Tăng Ni, Phật tử đại biểu tham dự.

Lãnh đạo tham dự

Tham dự đại hội còn có sự hiện diện của ông Nguyễn Hải Trung, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ; ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Huế; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Huế; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế, cùng quý vị lãnh đạo các cấp Trung ương, TP.Huế.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Khế Chơn khẳng định: “Huế - vùng đất kinh kỳ, nơi lắng đọng hồn thiêng sông núi, nơi Phật giáo đã bén rễ sâu dày trong văn hóa, đạo đức và tâm hồn con người. Trải qua bao biến thiên lịch sử, Phật giáo Huế luôn giữ vai trò là trung tâm hoằng pháp, giáo dục, văn hóa và nhập thế 'hộ quốc an dân'. Từ các bậc Tổ sư tiền bối đến chư vị trưởng lão, từ những ngôi quốc tự cổ kính đến từng mái chùa làng quê, tất cả đã hun đúc nên một truyền thống đặc sắc: trí tuệ, kỷ cương, nhập thế và phụng sự”.

Hòa thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc

Hòa thượng cho biết, đại hội lần này là tiếng chuông nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm trước tiền nhân và hậu thế. Chúng ta không chỉ kế thừa di sản của chư Tổ, mà còn phải làm cho ngọn đèn Chánh pháp tiếp tục tỏa sáng giữa lòng nhân thế; nguyện lấy Kỷ cương làm nền tảng, lấy Đổi mới làm động lực, lấy Hiệu lực làm sức mạnh, lấy Hiệu quả làm thành tựu - để cùng nhau xây dựng Phật giáo Huế "Trang nghiêm Giáo hội - Hoằng dương Chánh pháp - Phụng sự dân tộc - Lan tỏa hòa bình".

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Quang Tư đã báo cáo tóm tắt kết quả ngày làm việc thứ nhất trước toàn thể đại biểu.

Trung ương Giáo hội trao Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Trung ương Giáo hội cũng trao Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân tiêu biểu, đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo cố đô trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội lần thứ IX đã cung thỉnh 14 vị giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế. Và trong niềm hoan hỷ, tân Ban Trị sự Phật giáo TP.Huế, nhiệm kỳ 202-2031 đã ra mắt đại hội với 104 thành viên, trong đó Ban Thường trực gồm 34 vị, 60 Ủy viên, 10 Ủy viên dự khuyết), do Hòa thượng Thích Huệ Phước làm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Thay mặt tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định: “Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống cách mạng; là nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc và nhân loại. Trong dòng chảy văn hóa ấy, Phật giáo có một vị trí hết sức đặc biệt”.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hà Văn Tuấn phát biểu

Ông Phó Chủ tịch UBND TP.Huế mong muốn Phật giáo cố đô, với truyền thống và vị thế đặc biệt của mình, tiếp tục phát huy tinh thần nhập thế, đem những giá trị Từ bi - Trí tuệ - Hòa hợp - Vị tha lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong đời sống xã hội; góp phần xây dựng con người Huế nhân ái, nghĩa tình, sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Vị đại diện lãnh đạo thành phố hứa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để GHPGVN TP.Huế và chư Tăng Ni hoạt động tôn giáo theo đúng Hiến chương Giáo hội, quy định của pháp luật; phát huy những nguồn lực và giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

Ban đạo từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tán dương những thành tựu nổi bật của Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế nhiệm kỳ 2022-2027. Trưởng lão Hòa thượng cũng yêu cầu tân Ban Trị sự sớm kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn và tổ chức phổ biến, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động Phật sự tại các địa phương.

"Trung ương Giáo hội tin tưởng tân Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa những giá trị mà Phật giáo Huế đã đạt được, phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn để hoàn thành các Phật sự đã đề ra.", Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự nhấn mạnh.

Hòa thượng Thích Huệ Phước phát biểu bế mạc

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Huế cũng trao bảng tượng trưng ủng hộ xây dựng Nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 500 triệu đồng.

Đại diện Ban Thư ký đã trình dự thảo Nghị quyết Đại hội với 6 điều, được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua vào lúc 9 giờ 46 phút. Đại hội kết thúc sau phát biểu bế mạc của Hòa thượng Thích Huệ Phước, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Huế.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Huế lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 thành tựu viên mãn