Huế hỗ trợ sinh kế, kết nối sản phẩm cho phụ nữ vùng biên A Lưới

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố trao chứng nhận cho hội viên tham gia gian hàng. (Ảnh: QT)

Tại xã A Lưới 5, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” trao 110 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sáu mô hình sinh kế gồm sáu cặp heo giống cùng các phần quà cũng được trao cho phụ nữ có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình.

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ tại chương trình là 130 triệu đồng, từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, các cụm thi đua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các tổ chức, cá nhân đồng hành.

Bà Ra Pát Thạch, ở thôn Hồng Hạ, xã A Lưới 5, cho biết cặp heo giống được hỗ trợ là nguồn lực thiết thực để gia đình phát triển chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo bà Dương Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế, các mô hình sinh kế được trao nhằm tạo thêm điều kiện để hội viên, phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, phát triển kinh tế gia đình. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cũng mong muốn các mô hình được duy trì, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng.

Bộ đội hỗ trợ con giống giúp đồng bào.

Cùng ngày, tại xã A Lưới 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức phiên chợ “Kết nối sản phẩm-Thanh toán không dùng tiền mặt” với 15 gian hàng. Các gian hàng giới thiệu nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm do phụ nữ, trong đó có phụ nữ dân tộc thiểu số, sản xuất, kinh doanh.

Phiên chợ đồng thời giới thiệu các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của phụ nữ và các sản phẩm gắn với văn hóa Tà Ôi, Pa Cô...; qua đó tạo thêm kênh quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của phụ nữ vùng cao.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra Liên hoan “Các gia đình dân tộc thiểu số và miền núi tiêu biểu” năm 2026 với sự tham gia của bảy gia đình đến từ các xã A Lưới 1, 2, 3, 4, 5 và Bình Điền.