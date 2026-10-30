Huế hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại 589 khu dân cư

Ủy ban nhân dân thành phố Huế vừa phê duyệt hơn 1,354 tỷ đồng hỗ trợ 589 thôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. (Ảnh: Quang Tiến)

Theo Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 30/10/2026, mức hỗ trợ được phân theo quy mô dân số của từng khu dân cư. Cụ thể, 523 thôn, tổ dân phố có dưới 800 hộ được hỗ trợ 2 triệu đồng/đơn vị; 66 khu dân cư có từ 800 hộ trở lên được hỗ trợ 3 triệu đồng/đơn vị. Tổng kinh phí hỗ trợ chung là 1,244 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho mỗi khu dân cư tổ chức Ngày hội điểm, dự kiến có lãnh đạo thành phố tham dự. Với 22 khu dân cư tổ chức Ngày hội điểm, kinh phí bổ sung là 110 triệu đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố Huế có 589 thôn, tổ dân phố thuộc 40 xã, phường, với tổng số 345.276 hộ dân. Năm 2026 là năm đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, nhằm kết hợp các hoạt động nêu cao tinh thần đoàn kết với gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Việc phân bổ kinh phí theo quy mô hộ dân và dành mức hỗ trợ bổ sung cho các khu dân cư tổ chức Ngày hội điểm nhằm tạo điều kiện để các địa phương triển khai hoạt động phù hợp với thực tế cơ sở.