Huế hỗ trợ Đà Nẵng lần đầu phẫu thuật bắc cầu động mạch vành

Đây là dấu mốc quan trọng trong nâng cao năng lực chuyên môn, góp phần phát triển kỹ thuật phẫu thuật tim mạch tại khu vực miền Trung.

Ca phẫu thuật được thực hiện bởi ê-kíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện C Đà Nẵng, phối hợp cùng đoàn chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Ê-kíp bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật.

Người bệnh đầu tiên được phẫu thuật là ông V.S. (83 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng), có tiền sử bệnh lý mạch vành và tăng huyết áp. Tháng 1/2026, ông bị nhồi máu cơ tim và được can thiệp cấp cứu động mạch vành phải.

Đến tháng 3/2026, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị hẹp nặng, kèm vôi hóa tại thân chung động mạch vành trái và động mạch liên thất trước. Ca can thiệp vào thân chung và động mạch liên thất trước ngày 20/3 không thành công, khiến việc lựa chọn phương án điều trị tiếp theo trở nên phức tạp.

Trước tình trạng này, các chuyên gia hai bệnh viện đã tiến hành hội chẩn, đánh giá toàn diện tình trạng lâm sàng, kết quả cận lâm sàng và nguy cơ phẫu thuật để đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Ngày 11/10, hội đồng chuyên môn xem xét ba phương án gồm tiếp tục điều trị nội khoa tối ưu; can thiệp lại động mạch vành trái bằng kỹ thuật khoan cắt mảng xơ vữa vôi hóa trong lòng mạch vành (Rotablator); hoặc phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành trái.

Kết quả đánh giá cho thấy điểm EuroSCORE II của người bệnh là 1,06%, thuộc nhóm nguy cơ phẫu thuật thấp. Đây là một trong những căn cứ quan trọng để các chuyên gia cân nhắc lựa chọn phương án phẫu thuật.

Đến 8h ngày 17/10, sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo, chức năng tim tốt, đã được rút ống nội khí quản, cai máy thở và tự thở.

Để chuẩn bị triển khai kỹ thuật mới, từ giữa năm 2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã cử 21 cán bộ y tế, gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đến Bệnh viện Trung ương Huế đào tạo, thực hành chuyên sâu.

Trong tháng 9 và đầu tháng 10/2026, ê-kíp tiếp tục được cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và tăng cường phối hợp liên chuyên khoa, sẵn sàng cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Bên cạnh công tác đào tạo nhân lực, Bệnh viện Trung ương Huế còn nhiều lần cử đoàn chuyên gia khảo sát cơ sở vật chất, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị chuyên dụng và phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần thiết để triển khai kỹ thuật.