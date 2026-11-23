Theo ghi nhận hiện trường, tuyến đường hiện xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá vùi lấp mặt đường. Nhiều đoạn đất đá, cây cối từ ta luy dương sạt trượt đổ xuống mặt đường. Mặt đường số đoạn bị nước cuốn trôi, tạo thành những hố sụt lún ăn sâu vào phía trong. Phần mặt đường còn lại tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống nếu mưa lớn kéo dài.

Video: Hiện trạng tuyến đường 475 tỷ đồng vừa bàn giao đã sạt lở nghiêm trọng ở Huế.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế, tuyến đường 74 đi qua địa hình miền núi hiểm trở phía Tây TP Huế, nền địa chất các mái ta luy mới đào đắp chưa đạt độ ổn định hoàn toàn nên dễ tổn thương trước mưa lớn diện rộng. Sau khi tiếp nhận bàn giao ngày 24/7/2026, công trình nhanh chóng đối mặt với diễn biến thời tiết bất lợi.

Sau gần 2 tháng bàn giao, đợt áp thấp nhiệt đới từ ngày 10 - 13/9 đã gây sạt lở tại 24 điểm, đoạn từ Km12 đến Km44. Hàng nghìn mét khối đất đá và cây rừng từ ta luy dương đổ xuống vùi lấp mặt đường, còn ta luy âm bị xói lở sâu, khiến giao thông tê liệt cục bộ.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng TP Huế đã phối hợp với Ban QLDA đường Nam Đông - A Lưới, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu kiểm tra hiện trường và lập biên bản. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị tập trung nhân lực, máy móc hốt dọn đất đá, khôi phục rãnh dọc và cống thoát nước.

Khi việc khắc phục đợt mưa tháng 9 chưa hoàn tất, mưa lớn đầu tháng 11/2026 tiếp tục gây sạt trượt trên tuyến. Qua kiểm tra, Sở Xây dựng TP Huế ghi nhận thêm 13 vị trí sạt lở ta luy dương nghiêm trọng mới; đất đá, bùn nhão tràn ngập mặt đường và lấp rãnh dọc khiến ô tô không thể lưu thông, xe máy đi lại rất nguy hiểm.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế thông tin, qua khảo sát thực địa cho thấy nhiều điểm sạt lở ta luy dương có khối lượng lớn làm biến dạng mặt đường bê tông, đáng chú ý tại Km11+630 phía trái tuyến, Km12+700 (phải tuyến), Km22+800 (trái tuyến) và Km44+800 (phải tuyến).

Đáng lo ngại nhất là điểm sụt ta luy âm tại Km12+100 (phải tuyến). Mưa lũ xói rỗng chân đường, kéo tụt nền đất xuống suối với vết sạt dài khoảng 30m ăn sâu vào nền và mặt đường bê tông, làm đứt 1/2 mặt đường cùng hộ lan tôn sóng.

Theo Sở Xây dựng TP Huế, nền địa chất tại đây đang suy yếu nghiêm trọng; nếu mưa lớn kéo dài, nguy cơ đứt hoàn toàn mặt đường là khó tránh khỏi, kéo theo nguy cơ chia cắt giao thông.

Do dự án mới được bàn giao từ cuối tháng 7/2026, TP Huế chưa kịp bố trí kinh phí sự nghiệp năm 2026 cũng như chưa thành lập đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên để xử lý ngay các sự cố đột xuất.

Trước tình hình cấp bách, Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế Võ Lê Nhật đã có công văn gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị phối hợp, chỉ đạo xử lý khẩn cấp. Theo đó, Sở đề nghị sớm chỉ đạo Ban QLDA và các nhà thầu thi công gói thầu XL-01, XL-02 khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị hốt dọn đất đá sạt trượt, khơi thông rãnh thoát nước dọc và cống chui; đồng thời lắp đặt biển báo, dây cảnh báo để bảo đảm an toàn giao thông.

Riêng điểm sụt ta luy âm tại Km12+100 thuộc gói thầu XL-01 đoạn Km0+00 đến Km24+00, công trình đang trong thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao 24/7/2026. Sở Xây dựng đề nghị Quân khu 4 chỉ đạo liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Trường Sơn 185 thực hiện trách nhiệm bảo hành, đưa ra giải pháp kỹ thuật khôi phục nền và mặt đường.

Đại diện Sở Xây dựng TP Huế cho biết, từ năm 2027, khi được cấp kinh phí sự nghiệp giao thông, Sở sẽ phối hợp cùng đơn vị quản lý tuyến chủ động triển khai công tác bảo trì, vận hành theo quy định.

Tuyến đường 74 nối Nam Đông - A Lưới có chiều dài 48,36km, điểm đầu tại ngã ba giao đường liên xã Nam Đông và điểm cuối tại ngã ba giao đường Hồ Chí Minh tại Km372+690 thuộc xã A Lưới 4. Dự án có tổng mức đầu tư 475 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2023-2026, được khởi công ngày 18/1/2024, hoàn thành toàn bộ hạng mục vào ngày 30/6/2026 và bàn giao cho UBND TP Huế quản lý, khai thác ngày 24/7/2026. Công trình có 2 gói thầu, trong đó gói thầu XL-01 do liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty Cổ phần Trường Sơn 185 thực hiện và gói thầu XL-02 do Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng thực hiện.