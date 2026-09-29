Huế: Hai cán bộ CSGT kịp thời hỗ trợ đưa người có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu

Trước đó, khoảng 18h12 ngày 28/9, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 (thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Huế) gồm Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến Lý Thái Tổ, phường Hương An.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT thành phố Huế kịp thời hỗ trợ đưa người có biểu hiện đột quỵ đi cấp cứu kịp thời. Ảnh: V.P.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác nhận được đề nghị của người dân hỗ trợ đưa một người có biểu hiện đột quỵ đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Ngay sau đó, cán bộ CSGT đã nhanh chóng hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện để được cấp cứu kịp thời, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Theo Đại tá Lê Viết Phương, trước đó, trong quá trình tuần tra, các cán bộ CSGT cũng nhiều lần giúp đỡ người dân kịp thời cấp cứu người bị nạn.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Huế chỉ đạo tặng giấy khen để biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của 2 cán bộ trong quá trình làm nhiệm vụ.