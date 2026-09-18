Huế: Gỡ nút thắt giấy phép xây dựng, siết chặt chất lượng công trình từ các quy định mới

Phân cấp mạnh mẽ, gỡ vướng giấy phép xây dựng

Ngày 18/9, Sở Xây dựng TP Huế phối hợp với Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng và Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định.

Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế đề nghị các đơn vị chủ động rà soát những nội dung đang thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Sở Xây dựng TP Huế nhấn mạnh, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, các Nghị định cũng được ban hành, quy định chi tiết về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý chi phí, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình, quản lý vật liệu xây dựng, hợp đồng xây dựng, điều kiện năng lực hoạt động xây dựng và các nội dung có liên quan.

Theo ông Võ Lê Nhật, Luật Xây dựng năm 2025 có nhiều nội dung mới liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và quá trình triển khai các dự án, công trình trên địa bàn thành phố.

Qua đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tục nghiên cứu, cập nhật các quy định mới; chủ động rà soát những nội dung đang thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Xây dựng năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tại Hội nghị ông Bùi Đức Dũng, Trưởng phòng Thể chế, chính sách, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng thông tin, Nghị định 217/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng năm 2025. Nghị định mới mang đến nhiều đột phá quan trọng, giúp tháo gỡ hàng loạt "điểm nghẽn" pháp lý cho cả người dân lẫn cơ quan quản lý trong việc cấp, điều chỉnh và quản lý giấy phép xây dựng.

Ông Bùi Đức Dũng, Trưởng phòng Thể chế, chính sách, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng trình bày Nghị định 217/2026/NĐ-CP tại Hội nghị.

Cụ thể, Nghị định chuẩn hóa toàn diện quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại các khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai. Theo đó, nếu khu vực đã có kế hoạch sử dụng đất cấp xã nhưng sau 2 năm liên tục cơ quan nhà nước không thu hồi đất hay điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch (hoặc không công bố điều chỉnh), người dân vẫn được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để xây mới hoặc sửa chữa.

Khi hết thời hạn tồn tại ghi trên giấy phép xây dựng mà quy hoạch vẫn chưa thực hiện, cơ quan cấp phép có trách nhiệm thông báo gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, bảo đảm tối đa quyền lợi sử dụng tài sản của chủ đầu tư.

Nghị định 217/2026/NĐ-CP chính là bước tiến lớn trong tiến trình hiện đại hóa ngành Xây dựng, vừa bảo đảm kỷ cương quy hoạch, vừa phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở để phục vụ người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Tăng trách nhiệm nhà thầu, siết chặt chất lượng xây dựng

Ông Đỗ Việt Hà, Trưởng phòng quản lý chất lượng và Giám định công trình xây dựng, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, Nghị định 207/2026/NĐ-CP ra đời không chỉ minh bạch hóa trách nhiệm và thời hạn bảo hành tối thiểu của nhà thầu, mà còn siết chặt tiêu chuẩn thiết kế, giám sát thi công đối với nhà ở riêng lẻ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và hạ tầng đô thị.

Toàn cảnh Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng và các Nghị định.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Nghị định đặt ra nhiều quy định mới có tính ràng buộc cao, tập trung giải quyết triệt để các tồn tại kéo dài trong khâu thiết kế, giám sát thi công và chế định bảo hành công trình.

Một trong những điểm mới then chốt của Nghị định 207 việc đưa ra quy định cụ thể về điều kiện năng lực chuyên môn đối với hoạt động thiết kế nhà ở riêng lẻ, dựa trên quy mô và mức độ phức tạp của từng công trình.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng siết chặt quy định đối với trường hợp chuyển đổi công năng sử dụng. Khi chủ sở hữu chuyển đổi mục đích sử dụng một phần hoặc toàn bộ nhà ở riêng lẻ có kèm theo hoạt động sửa chữa, cải tạo, công tác thiết kế và thi công bắt buộc phải điều chỉnh phù hợp với công năng mới, đáp ứng các tiêu chuẩn về PCCC và bảo vệ môi trường.

Theo ông Đỗ Việt Hà, Nghị định 207 cũng làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu trong quá trình xây dựng. Theo đó, chủ sở hữu phải trực tiếp hoặc tổ chức giám sát thi công và chịu trách nhiệm toàn diện về an toàn công trình, an toàn lao động, công trình lân cận và môi trường xung quanh.

Công trình đang thi công bắt buộc phải lắp đặt biển báo công khai tại cổng ra vào với đầy đủ thông tin liên hệ của các bên liên quan để phục vụ công tác giám sát của cơ quan chức năng và cộng đồng. Quá trình giám sát đòi hỏi kiểm tra chặt chẽ chất lượng vật liệu, hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm trước khi đưa vào sử dụng. Nghị định cũng khuyến khích lập và lưu trữ trọn đời hồ sơ công trình để phục vụ công tác bảo trì và xử lý sự cố về sau.