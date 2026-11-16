Huế giảm đến 50% phí tham quan di tích, kích cầu du lịch y tế và MICE

Đa dạng chính sách ưu đãi, mở rộng thị trường khách du lịch

UBND TP. Huế vừa ban hành các quyết định quy định mức giảm phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đối với ba nhóm khách gồm: du lịch y tế, khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm).

Theo đó, đối với du lịch y tế, thành phố áp dụng mức giảm 30% phí tham quan cho cá nhân trong nước và quốc tế có sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các cơ sở thuộc diện áp dụng gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố phê duyệt.

Để được hưởng ưu đãi, du khách phải thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh và có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận. Đồng thời, khách phải lưu trú tại TP. Huế tối thiểu một đêm, có hoạt động tham quan du lịch và thực hiện tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh. Chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Đối với các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, mức giảm phí tham quan được áp dụng là 50% cho cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại; các đường bay mới đến TP. Huế, bao gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ.

TP. Huế giảm đến 50% phí tham quan di tích cho khách du lịch.

Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất. Du khách cần có vé giấy hoặc vé điện tử hợp lệ xác nhận việc sử dụng dịch vụ giao thông và có hoạt động tham quan tại Huế. Thời hạn tham quan để được hưởng ưu đãi là 7 ngày kể từ ngày thực tế sử dụng tuyến giao thông.

Thời gian áp dụng chính sách đối với hai tuyến đường sắt đến hết ngày 31/5/2027; riêng các đường bay mới đến hết ngày 31/12/2027.

Thu hút khách MICE, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch

Đối với du lịch MICE, TP. Huế áp dụng mức giảm 30% phí tham quan cho cá nhân trong nước và quốc tế thuộc các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức trên địa bàn.

Điều kiện để được hưởng chính sách là đoàn có tối thiểu 300 khách, các thành viên lưu trú tại TP. Huế ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch. Việc xác nhận đối tượng được hưởng ưu đãi căn cứ vào danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp, phối hợp xác nhận theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn tham quan được tính trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên tham dự chương trình. Chính sách giảm phí đối với khách MICE có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027.

Các chính sách ưu đãi trên được áp dụng tại 5 điểm tham quan gồm: Đại Nội Huế, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Dục Đức, Lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Theo quy định, mỗi cá nhân đủ điều kiện được hưởng chính sách giảm phí một lượt tham quan tại một trong các điểm di tích nêu trên. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng được ưu đãi, du khách được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn các mức giảm.

Việc triển khai đồng bộ các chính sách giảm phí tham quan không chỉ tạo thêm lợi ích cho du khách mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa du lịch di sản với các lĩnh vực y tế, giao thông và tổ chức sự kiện. Đây cũng là hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu du lịch tại địa phương.

Thông qua khai thác hiệu quả giá trị di sản văn hóa kết hợp với phát triển các loại hình du lịch mới, Huế có thêm cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến, thúc đẩy hoạt động dịch vụ và đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững.