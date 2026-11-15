Huế giảm đến 50% phí tham quan di tích cho khách đi các tuyến du lịch mới

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế vừa ký 3 văn bản về việc giảm giá vé tham quan tại một số điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế cho người dân, du khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, du lịch MICE và dịch vụ y tế tại TP Huế.

Theo đó, cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng ở TP Huế được giảm 30% phí tham quan di tích.

Các cơ sở y tế áp dụng chính sách gồm: Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế; Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế; Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND TP Huế phê duyệt.

Các cá nhân trong nước và quốc tế cũng được giảm 30% mức thu phí tham quan nếu thuộc các đoàn khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm được tổ chức tại TP Huế.

Đại nội Huế là một trong số những điểm người dân, du khách được giảm mức thu phí tham quan nếu sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, du lịch MICE và dịch vụ y tế tại TP Huế.

Đáng chú ý, cá nhân trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến TP Huế được giảm 50% phí tham quan di tích.

Chính sách áp dụng với hành khách đi tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha và chiều ngược lại; tuyến tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và chiều ngược lại. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/5/2027.

Đối với các đường bay mới đến TP Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ, du khách cũng được hưởng mức giảm 50% phí tham quan đến hết ngày 31/12/2027. Chính sách không áp dụng với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Các điểm tham quan được áp dụng mức giảm phí gồm Đại Nội Huế, Lăng vua Thiệu Trị, Lăng vua Dục Đức, Lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị quản lý, khai thác tuyến giao thông du lịch mới và các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện các quyết định trên, xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình xác nhận đối tượng, điều kiện hưởng chính sách và áp dụng mức giảm phí tham quan, bảo đảm đơn giản, thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan theo quy định của pháp luật; cung cấp số liệu về tổng số lượt khách được hưởng hỗ trợ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.