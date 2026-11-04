Huế giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu hỏa di sản

Đoàn tàu "Hành trình kết nối di sản Miền Trung". (Ảnh minh họa: Nguyên Lý/TTXVN)

Nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm các hành trình đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú, thành phố Huế triển khai chính sách giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế dành cho hành khách sử dụng hai tuyến tàu du lịch Huế-Đà Nẵng và Huế-Phong Nha.

Chính sách được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt và di sản, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Cố đô.

Theo Kế hoạch số 10/KH-UBND vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế ban hành, chính sách ưu đãi được triển khai nhằm khuyến khích người dân và du khách lựa chọn phương tiện đường sắt trong hành trình khám phá miền Trung.

Hai hành trình đường sắt được áp dụng ưu đãi gồm tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế-Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế-Đà Nẵng. Đây đều là những hành trình có khả năng kết nối các điểm đến giàu tiềm năng du lịch, mang đến cho hành khách cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và di sản miền Trung bằng đường sắt.

Ưu đãi 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích

Theo chính sách mới, hành khách có vé hợp lệ của hai tuyến tàu du lịch nói trên được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh.

Chính sách áp dụng cho cả khách du lịch trong nước và quốc tế. Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục, tính từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt được ghi trên vé. Vé giấy và vé điện tử đều được chấp nhận khi du khách thực hiện thủ tục tham quan tại các điểm di tích.

Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích thuộc danh sách áp dụng. Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện được hưởng chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Để triển khai thuận lợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế yêu cầu các đơn vị đường sắt và doanh nghiệp liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách. Việc phối hợp này nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát vé, xác nhận điều kiện hưởng ưu đãi và tạo thuận tiện cho du khách khi đến tham quan.

Đại Nội Huế. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Việc lựa chọn 5 điểm di tích trong chính sách ưu đãi cũng góp phần mở rộng cơ hội khám phá hệ thống di sản của Cố đô. Nếu Đại Nội Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế mang đến cái nhìn tổng quan về lịch sử, kiến trúc, đời sống cung đình triều Nguyễn thì các lăng vua Thiệu Trị, Dục Đức và Đồng Khánh lại thể hiện những dấu ấn riêng về nghệ thuật kiến trúc, cảnh quan và văn hóa tang lễ hoàng gia.

Thông qua chính sách giảm phí, du khách có thêm điều kiện kết hợp trải nghiệm hành trình tàu hỏa với tham quan các công trình di sản, thay vì chỉ dừng chân tại Huế trong thời gian ngắn. Đây cũng là cách để địa phương khuyến khích khách lưu trú lâu hơn, gia tăng trải nghiệm và khám phá chiều sâu văn hóa của vùng đất Cố đô.

Tăng sức hút cho sản phẩm du lịch đường sắt miền Trung

Trong hai hành trình được áp dụng ưu đãi, tuyến tàu du lịch di sản Huế-Đà Nẵng được xem là sản phẩm có sức hấp dẫn riêng nhờ kết hợp trải nghiệm di chuyển với thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên.

Đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, tuyến Kết nối di sản miền Trung có thời gian di chuyển khoảng 3 giờ, đưa hành khách đi qua những thắng cảnh nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Không chỉ đóng vai trò kết nối hai đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch, hành trình còn mang đến góc nhìn khác về vẻ đẹp miền Trung qua những ô cửa toa tàu. Với nhịp độ di chuyển chậm, du khách có thời gian thưởng ngoạn cảnh quan, chụp ảnh và tận hưởng hành trình như một phần của kỳ nghỉ.

Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Sức hấp dẫn của tuyến tàu này cũng được ghi nhận trên các diễn đàn du lịch quốc tế. Ngày 6/10/2026, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó tuyến Vietnam Central Heritage Connection (Kết nối di sản miền Trung), hành trình Huế-Đà Nẵng, được xếp ở vị trí thứ 10. Một sản phẩm đường sắt du lịch khác của Việt Nam là The Vietage by Anantara cũng góp mặt trong danh sách ở vị trí thứ 14.

Theo đánh giá của tạp chí, sức hấp dẫn của những chuyến tàu này không chỉ nằm ở khả năng kết nối các điểm đến mà còn ở trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan, khám phá văn hóa bản địa và tận hưởng thời gian di chuyển như một phần của kỳ nghỉ.

Việc tuyến Huế-Đà Nẵng được giới thiệu trong danh sách quốc tế góp phần tăng nhận diện cho sản phẩm du lịch đường sắt của Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng.

Trong bối cảnh du lịch Huế tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, chính sách ưu đãi dành cho khách đi tàu được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút du khách.

Theo thống kê của ngành du lịch thành phố Huế, trong 10 tháng năm 2026, thành phố đón khoảng 6,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 2 triệu lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước và vượt mục tiêu doanh thu khoảng 15.000 tỷ đồng đề ra cho cả năm.

Năm 2026, thành phố Huế đặt mục tiêu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách. Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh việc phát huy giá trị di sản, thành phố đang chú trọng đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách.

Chính sách giảm 50% phí tham quan di tích cho hành khách đi tàu hỏa không chỉ mang ý nghĩa ưu đãi về giá mà còn mở ra hướng kết nối giữa giao thông đường sắt với các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử.

Sự kết hợp giữa trải nghiệm tàu di sản, cảnh quan thiên nhiên và hệ thống di tích Cố đô được kỳ vọng góp phần hình thành những hành trình khám phá miền Trung phong phú, hấp dẫn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Huế trong thời gian tới./.