Huế giảm 50% vé tham quan di tích cho du khách đi tàu Huế - Phong Nha

Theo chính sách được áp dụng từ ngày 3/11 đến hết năm 2026, du khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ được giảm 50% giá vé tham quan tại Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức và lăng vua Đồng Khánh.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, áp dụng đối với cả vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích. Trường hợp du khách thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích. (Ảnh: T.N)

Theo biểu phí hiện hành của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vé tham quan dành cho người lớn tại Đại Nội Huế là 200.000 đồng; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng vua Thiệu Trị và lăng vua Dục Đức cùng mức 50.000 đồng; lăng vua Đồng Khánh là 100.000 đồng.

Chính sách được kỳ vọng góp phần tăng cường liên kết giữa vận tải đường sắt và du lịch di sản, tạo thêm lựa chọn trải nghiệm cho du khách, nhất là trên hành trình tàu Huế - Phong Nha.

Để triển khai hiệu quả, UBND TP Huế yêu cầu các đơn vị đường sắt và doanh nghiệp liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách, tạo thuận lợi trong công tác kiểm soát vé và áp dụng ưu đãi tại các điểm tham quan.