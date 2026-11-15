Huế giảm 50% phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

Di tích Cố đô Huế. Ảnh: Báo Ảnh Việt Nam

Chiều 15/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (thành phố Huế) cho biết, thành phố đã ban hành các quyết định triển khai ba chính sách giảm phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế dành cho du khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, khách tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm (du lịch MICE) và khách sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (du lịch y tế). Đây là các chính sách nhằm kích cầu du lịch của UBND thành phố Huế.

Theo đó, đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, thành phố áp dụng mức giảm 50% phí tham quan. Các tuyến được hưởng ưu đãi gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới đến Huế (nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ).

Ưu đãi không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất. Du khách phải thực tế sử dụng tuyến giao thông, có vé hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ và tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng phương tiện. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/5/2027 đối với hai tuyến đường sắt và đến hết ngày 31/12/2027 đối với các đường bay mới.

Đối với du lịch MICE, thành phố giảm 30% phí tham quan cho khách trong nước và quốc tế thuộc các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế. Điều kiện áp dụng là đoàn có tối thiểu 300 khách, các thành viên lưu trú tại Huế ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch tại thành phố.

Việc xác nhận đối tượng được hưởng ưu đãi căn cứ vào danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp. Du khách phải tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên tham dự chương trình. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027.

Đối với du lịch y tế, mức giảm phí tham quan là 30%, áp dụng cho khách trong nước và quốc tế thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng trên địa bàn thành phố, gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố phê duyệt.

Người hưởng ưu đãi phải có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận việc khám, chữa bệnh; lưu trú tại Huế ít nhất một đêm, có hoạt động tham quan du lịch và tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh. Chính sách được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Cả ba chính sách giảm phí đều áp dụng tại 5 điểm tham quan gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mỗi cá nhân đủ điều kiện được giảm phí một lượt tại một điểm tham quan. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, du khách chỉ được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn các mức giảm.