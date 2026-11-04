Huế giảm 50% phí tham quan di tích cho khách đi tàu du lịch

Khách sử dụng tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha hoặc tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích ở Huế (ảnh đường sắt Việt Nam)

Theo chính sách về kích cầu sản phẩm du lịch mới trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Huế sẽ giảm 50% phí tham quan di tích đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến địa phương.

Đối với đường sắt, chính sách áp dụng cho hai hành trình gồm tuyến đường sắt Cố đô Huế-Phong Nha và chiều ngược lại; tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế-Đà Nẵng và chiều ngược lại. Đối tượng thụ hưởng là cá nhân trong nước và quốc tế đã thực tế sử dụng các tuyến tàu này và có hoạt động tham quan du lịch tại thành phố Huế.

Năm điểm di tích được áp dụng giảm 50% phí tham quan gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh.

Việc xác nhận đối tượng hưởng chính sách căn cứ vào vé giấy, vé điện tử hợp lệ và thông tin xác nhận tham quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục, tính từ ngày đầu tiên khách thực tế sử dụng dịch vụ đường sắt theo vé. Trong thời gian này, mỗi đối tượng được hưởng một lượt tham quan giảm phí tại một trong 5 điểm di tích nói trên. Trường hợp đồng thời đáp ứng điều kiện của nhiều chính sách ưu đãi, khách được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn các mức giảm phí.

Tuyến tàu di sản miền trung lọt top 10 thế giới

Bên cạnh tuyến đường sắt Cố đô Huế-Phong Nha, hành trình Huế-Đà Nẵng hiện có sản phẩm tàu du lịch Kết nối di sản miền trung, được đưa vào khai thác từ tháng 3/2024. Mỗi hành trình kéo dài khoảng ba giờ, đưa hành khách qua những cảnh quan nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân.

Ngày 6/10/2026, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026. Tuyến Vietnam Central Heritage Connection (Kết nối di sản miền trung), hành trình Huế-Đà Nẵng, xếp thứ 10; The Vietage by Anantara đứng thứ 14.

Theo tạp chí, sức hấp dẫn của những hành trình này không chỉ nằm ở việc kết nối các điểm đến mà còn ở trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan, khám phá văn hóa bản địa trong quá trình di chuyển.

Trong khi đó, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế-Đà Nẵng là sản phẩm giao thông mới được thành phố đưa vào Kế hoạch 610/KH-UBND để áp dụng chính sách kích cầu. Đây là sản phẩm cần phân biệt với tuyến Kết nối di sản miền trung đang khai thác từ năm 2024.

Việc kết hợp vận tải đường sắt với chính sách giảm phí tham quan di tích là một trong những giải pháp của thành phố Huế nhằm tăng liên kết giữa các sản phẩm du lịch, khuyến khích du khách sử dụng đường sắt và dành thêm thời gian tham quan, lưu trú tại địa phương.