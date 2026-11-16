Huế giảm 30-50% phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

Đại nội Huế về đêm. (Ảnh: LÊ TẤN THANH)

Theo đó, chính sách giảm 30% phí tham quan được áp dụng đối với hai nhóm khách du lịch.

Đối với du lịch MICE, khách trong nước và quốc tế tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế được hưởng ưu đãi khi đoàn có tối thiểu 300 người; các thành viên lưu trú tại thành phố ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch. Khách phải có thông tin xác nhận tham dự, lưu trú và tham quan theo danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp. Việc tham quan di tích phải thực hiện trong vòng bảy ngày, tính từ ngày đầu tiên tham dự chương trình. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/5/2027.

Đối với du lịch y tế, khách trong nước và quốc tế thực tế sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi áp dụng, có lưu trú tại Huế ít nhất một đêm và kết hợp tham quan du lịch được giảm 30% phí tham quan. Các cơ sở y tế gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

Cầu Trường Tiền (ảnh Quang Tiến)

Để được hưởng ưu đãi, khách phải có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ xác nhận việc sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh và thông tin xác nhận lưu trú. Thời gian tham quan di tích được tính trong vòng bảy ngày kể từ ngày thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Đối với khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, mức giảm phí tham quan là 50%, áp dụng cho khách trong nước và quốc tế thực tế sử dụng tuyến đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới đến Huế, gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ. Chính sách không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất.

Khách thuộc nhóm này phải có vé giấy hoặc vé điện tử, dữ liệu hợp lệ xác nhận việc sử dụng tuyến giao thông và thực hiện tham quan di tích trong vòng bảy ngày kể từ ngày đi. Đối với hai tuyến đường sắt, khách sử dụng một trong hai chiều hành trình đều được hưởng ưu đãi. Chính sách áp dụng đến hết ngày 31/5/2027 đối với hai tuyến đường sắt và đến hết ngày 31/12/2027 đối với các đường bay mới.

Cả ba chính sách đều áp dụng tại năm điểm tham quan gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Mức giảm được tính trên giá vé từng điểm, không áp dụng đối với vé tham quan theo tuyến. Mỗi cá nhân đủ điều kiện chỉ được hưởng ưu đãi một lượt tại một điểm; trường hợp đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng được giảm phí thì chỉ áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn.