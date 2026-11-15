Huế giảm 30-50% phí tham quan di tích để kích cầu du lịch

Ngày 15/11, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, UBND thành phố Huế vừa ban hành chính sách giảm phí tham quan một số điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, áp dụng đối với du khách sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới, tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm (du lịch MICE) và sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh (du lịch y tế). Mức giảm từ 30-50%, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch thành phố.

Theo đó, đối với du khách trong nước và quốc tế sử dụng các tuyến giao thông du lịch mới đến Huế, mức giảm phí tham quan là 50%. Các tuyến được áp dụng gồm đường sắt Cố đô Huế - Phong Nha, tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế - Đà Nẵng và các đường bay mới đến Huế, bao gồm đường bay nội địa, quốc tế, chuyến bay thuê chuyến và chuyến bay thường lệ.

Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng đối với các đường bay đang khai thác được tăng tần suất. Hành khách phải thực tế sử dụng tuyến giao thông, có vé hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ và tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày sử dụng phương tiện. Ưu đãi dành cho hai tuyến đường sắt được áp dụng đến hết ngày 31/5/2027; đối với các đường bay mới, thời hạn đến hết ngày 31/12/2027.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng

Với du lịch MICE, du khách trong nước và quốc tế thuộc các đoàn tham dự hội nghị, hội thảo, triển lãm tổ chức tại Huế được giảm 30% phí tham quan. Điều kiện áp dụng là đoàn có tối thiểu 300 khách, các thành viên lưu trú tại Huế ít nhất một đêm và có chương trình tham quan du lịch tại thành phố.

Việc xác nhận đối tượng hưởng ưu đãi căn cứ vào danh sách hoặc dữ liệu điện tử hợp lệ do đơn vị tổ chức cung cấp; khách phải tham quan di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày đầu tiên tham dự chương trình. Chính sách có hiệu lực đến hết ngày 31/5/2027.

Đối với du lịch y tế, mức giảm 30% phí tham quan được áp dụng cho khách trong nước và quốc tế thực tế sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế thuộc phạm vi chính sách trên địa bàn thành phố. Các đơn vị gồm Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Y học cổ truyền và các cơ sở đạt chuẩn được UBND thành phố phê duyệt.

Để được hưởng ưu đãi, du khách cần có giấy tờ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận việc khám, chữa bệnh, lưu trú tại Huế ít nhất một đêm, có hoạt động tham quan du lịch và đến các điểm di tích trong vòng 7 ngày kể từ ngày khám, chữa bệnh. Chính sách này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2027.

Cả ba chính sách giảm phí đều áp dụng tại 5 điểm tham quan gồm Đại Nội Huế, lăng vua Thiệu Trị, lăng vua Dục Đức, lăng vua Đồng Khánh và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế. Mỗi cá nhân đủ điều kiện được giảm phí một lượt tại một điểm tham quan. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, du khách chỉ được áp dụng mức giảm cao nhất, không cộng dồn các mức giảm.

Việc triển khai đồng thời ba chính sách giảm phí được kỳ vọng góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Huế, đồng thời tạo sự kết nối giữa du lịch di sản với giao thông, hội nghị, hội thảo và dịch vụ y tế, mở rộng khả năng thu hút các nhóm khách trong nước và quốc tế.