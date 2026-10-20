Huế gia hạn đấu thầu dự án khu đô thị hơn 5.500 tỷ đồng để hút nhà đầu tư

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu và gia hạn thời điểm đóng thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ, thuộc Khu C – Đô thị mới An Vân Dương.

Theo quyết định, thời gian gia hạn là 25 ngày kể từ ngày bên mời thầu đăng tải thông báo gia hạn kèm quyết định sửa đổi hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Việc gia hạn nhằm thu hút thêm nhà đầu tư tham gia dự thầu.

Đồng thời, tên bên mời thầu được điều chỉnh từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP. Huế thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nam Sông Hương. Các thông tin liên quan cũng được cập nhật, những nội dung còn lại của hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 không thay đổi.

Quy mô gần 49,4ha, dự kiến cung cấp 2.200 căn nhà ở

Dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ có diện tích sử dụng đất khoảng 493.943m², được định hướng phát triển thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết hợp các công trình công cộng, thương mại, dịch vụ đô thị và du lịch.

Theo hồ sơ mời thầu, sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 5.558,3 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Trong đó, chi phí thực hiện dự án hơn 5.456,6 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 101,8 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị hai bên đường Chợ Mai – Tân Mỹ có diện tích sử dụng đất gần 49,4ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.558,3 tỷ đồng.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.000 căn nhà ở riêng lẻ, gồm nhà liền kề và biệt thự; khoảng 1.200 căn hộ nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn khoảng 96.000m². Ngoài ra, dự án có khoảng 145.000m² sàn thương mại, dịch vụ cùng hệ thống trường học, công trình công cộng và các thiết chế phục vụ dân cư. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.500 người.

Trong tổng diện tích đất dự kiến được Nhà nước giao, cho thuê để đầu tư xây dựng và kinh doanh khoảng 216.341m², đất nhà ở riêng lẻ chiếm khoảng 147.415m², đất nhà ở xã hội khoảng 35.677m², đất thương mại, dịch vụ khoảng 21.351m² và đất giáo dục xây dựng trường tiểu học khoảng 11.898m².

Dự án được phân kỳ thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là Khu A, nằm phía đông đường Chợ Mai – Tân Mỹ, có diện tích khoảng 38,2ha; giai đoạn 2 là Khu B, nằm phía tây tuyến đường, với diện tích khoảng 11,2ha.

Nhà đầu tư phải bố trí tối thiểu 833,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm đầu tư toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo quy hoạch, thiết kế được phê duyệt, sau đó bàn giao cho các đơn vị tiếp nhận theo quy định.

Tổng thời gian thực hiện dự án không quá 120 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Riêng tiến độ xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Về năng lực tài chính, nhà đầu tư phải bố trí vốn chủ sở hữu tối thiểu hơn 833,7 tỷ đồng, tương ứng ít nhất 15% tổng vốn đầu tư. Phần vốn còn lại, tối đa 85%, có thể được huy động từ các tổ chức tín dụng và những nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.