Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế La Phúc Thành báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng. Ảnh: hue.gov.vn

Theo báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND thành phố Huế, bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 11 tháng năm 2026, tổng lượt khách du lịch đến Huế ước đạt 7,28 triệu lượt, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3%. Đây tiếp tục là một trong những động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng khu vực dịch vụ của thành phố.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 18,6%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,63 tỷ USD, tăng 22,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 71.557 tỷ đồng, tăng 19,3%.

Hoạt động thu hút đầu tư cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý. Trong 11 tháng, thành phố cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký 25.434 tỷ đồng; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án với tổng số vốn bổ sung 2.800 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.250 tỷ đồng, bằng 95,3% dự toán và tăng 18,2% so với cùng kỳ. Kết quả này tạo cơ sở để thành phố tiến gần mục tiêu thu ngân sách 16.000 tỷ đồng trong năm 2026.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: hue.gov.vn

Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Thành phố đã giải quyết việc làm cho khoảng 18.460 lao động; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc ít nhất một lần trong năm đạt 84,1%. Cải cách hành chính tiếp tục có chuyển biến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 93,1%, đưa Huế vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ tiêu này.

Mặc dù nhiều chỉ tiêu kinh tế ghi nhận kết quả tích cực, nhiệm vụ đặt ra với Huế trong tháng cuối năm vẫn khá lớn, đặc biệt là hoàn thành dự toán thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý những dự án còn tồn đọng.

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, tập trung hoàn thành dứt điểm những công việc có thể thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Những nhiệm vụ chưa thể hoàn thành do nguyên nhân khách quan phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét điều chỉnh.

Đối với đầu tư công, lãnh đạo thành phố xác định đây là nhiệm vụ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải tiếp tục triển khai theo kế hoạch, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để xử lý.

Đặc biệt, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra thực địa tại các công trình có nguy cơ chậm tiến độ, tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, đơn giá và tổ chức thi công. Mục tiêu đặt ra là đến ngày 31/1/2027 hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về thu ngân sách, lãnh đạo thành phố Huế yêu cầu cơ quan thuế và các đơn vị được giao nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất chủ động triển khai các phương án đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu 16.000 tỷ đồng trước ngày 15/12/2026.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: hue.gov.vn

Cùng với đó, ngành công thương và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố được yêu cầu thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Việc nắm bắt sớm những vướng mắc không chỉ phục vụ mục tiêu sản xuất những tháng cuối năm mà còn giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch cho năm 2027.

Ở lĩnh vực du lịch, thành phố yêu cầu rà soát các sản phẩm, hoạt động có khả năng triển khai ngay trong thời gian còn lại của năm, tận dụng tín hiệu phục hồi của thị trường khách quốc tế. Đồng thời, sớm công bố chương trình, sự kiện du lịch năm 2027, tăng cường liên kết với thành phố Đà Nẵng để mở rộng không gian và sản phẩm du lịch liên vùng.

Đối với thị trường hàng hóa dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, ngành công thương phối hợp với cơ quan thuế, chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ sản xuất, kinh doanh tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, điều kiện kinh doanh và chuẩn bị nguồn hàng. Ngành nông nghiệp chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, dịch hại, tổ chức sản xuất phù hợp nhằm bảo đảm nguồn cung, hạn chế biến động giá cả.