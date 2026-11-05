Huế gắn khai thác quỹ đất với không gian xanh và phát triển bền vững

Chiều 4/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh đã kiểm tra thực địa một số dự án ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố, trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư để nắm bắt tình hình triển khai, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo phương án tháo gỡ. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn đã kiểm tra một số vị trí thuộc Khu đô thị mới An Vân Dương, trong đó có các khu đất dự kiến kêu gọi đầu tư, Dự án Khu đô thị Phú Mỹ An, Dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng và một số địa điểm khác trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nghe báo cáo, đối chiếu hồ sơ trong quá trình kiểm tra thực tế dự án.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố xem xét hiện trạng, đối chiếu hồ sơ, bản vẽ và nghe đại diện các nhà đầu tư báo cáo tình hình triển khai, những khó khăn phát sinh cùng các kiến nghị, đề xuất. Các sở, ngành liên quan cũng báo cáo quá trình xử lý hồ sơ, làm rõ những vấn đề về quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng và hạ tầng kết nối.

Khơi thông nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch và đất đai

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn diện quá trình triển khai từng dự án, xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc để tham mưu phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật và thẩm quyền.

Đối với những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đất đai, các cơ quan chuyên môn cần đối chiếu các quy hoạch có liên quan, rà soát cơ sở pháp lý và điều kiện thực tế để đề xuất hướng giải quyết. Những nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch cần được xem xét trong tổng thể, gắn với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng và định hướng phát triển đô thị.

Đây là những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo điều kiện để các dự án ngoài ngân sách được triển khai theo đúng định hướng phát triển của thành phố. Việc tháo gỡ khó khăn cần đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch và sử dụng tài nguyên đất đai hợp lý.

Gắn khai thác quỹ đất với không gian xanh và phát triển bền vững

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi kiểm tra là định hướng tổ chức, khai thác không gian cây xanh và mặt nước. Chủ tịch UBND thành phố lưu ý cần nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, kết hợp các hoạt động văn hóa, dịch vụ; xem xét định hướng hình thành công viên văn hóa đa năng, thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư, tránh để đất đai và các không gian đô thị chưa được khai thác hiệu quả.

Định hướng này đặt ra yêu cầu kết hợp hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế đô thị với bảo tồn cảnh quan, duy trì không gian xanh và phát huy giá trị của mặt nước. Đây cũng là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống, tạo dựng không gian đô thị có tính kết nối và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP. Huế trao đổi, chỉ đạo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại buổi kiểm tra.

Bên cạnh đó, đối với hạ tầng giao thông kết nối, các đơn vị liên quan được yêu cầu rà soát những hạng mục còn thiếu, chưa hoàn thiện, nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư phù hợp nhằm từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai dự án cũng như giải quyết các thủ tục liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, làm rõ cơ sở pháp lý và đề xuất phương án xử lý đối với từng nội dung còn vướng mắc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực xã hội, đồng thời tạo cơ sở để TP. Huế tổ chức không gian đô thị đồng bộ, khai thác hợp lý quỹ đất và gắn phát triển kinh tế với yêu cầu bảo vệ môi trường.