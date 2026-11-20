Nhiều kỳ vọng về đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển đã được lãnh đạo thành phố Huế gửi gắm trong ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam. ( Ảnh: Quang Tiến)

Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Phân hiệu thành phố Huế, đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố ghi nhận những kết quả bước đầu sau hơn hai tháng thành lập. Phân hiệu đã tổ chức hơn 10 lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tuyển sinh các lớp sau đại học và dự kiến năm 2027 tuyển 300-500 sinh viên đại học chính quy ở 5 ngành đào tạo. Lãnh đạo thành phố đề nghị đơn vị chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận, báo chí, truyền thông; mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình sát nhu cầu.

Tại Trường cao đẳng Du lịch Huế, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình, tăng thời lượng thực hành và liên kết doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nhân lực du lịch, dịch vụ. Sau khi sáp nhập Trường cao đẳng Du lịch Đà Nẵng, quy mô đào tạo của trường hiện có hơn 3.000 học sinh, sinh viên tại Huế và Đà Nẵng.

Ở lĩnh vực y tế, lãnh đạo thành phố đề nghị Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế tăng cường gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với thực hành chuyên môn, đáp ứng nhu cầu nhân lực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cùng dịp này, lãnh đạo thành phố thăm, chúc mừng Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, Trường đại học Nông lâm, Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế) và Trường trung cấp Phật học thành phố Huế. Các ý kiến đều nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển toàn diện năng lực người học, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với thực tiễn.