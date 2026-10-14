Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Huế biết, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam-Vietnam Digital Awards 2026 diễn ra chiều 14/10 tại Hà Nội với sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Thành phố Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với Giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp thông qua nền tảng Hue-S và Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC).

Giải thưởng này là sự ghi nhận đối với quá trình thúc đẩy ứng dụng công nghệ số của thành phố Huế, trong đó chú trọng đổi mới phương thức quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả điều hành và tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

IOC - mô hình hỗ trợ giám sát, tổng hợp, phân tích thông tin và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo thời gian thực dựa trên dữ liệu. (Ảnh: KHCN)

Điểm nổi bật trong mô hình chuyển đổi số của thành phố Huế là sự kết hợp giữa nền tảng Hue-S và HueIOC, hình thành hệ sinh thái hỗ trợ kết nối dịch vụ, tiếp nhận thông tin và nâng cao năng lực giám sát, điều hành đô thị thông minh. Trong đó, Hue-S đóng vai trò là kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp.

Thông qua nền tảng này, người dân có thể tiếp cận thông tin, sử dụng các tiện ích số, tương tác với cơ quan nhà nước và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn. Việc đưa các dịch vụ, tiện ích lên môi trường số góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình xây dựng, vận hành chính quyền số.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hóa Châu (thành phố Huế) đưa vào hoạt động hiệu quả từ những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền hai cấp. (Ảnh: CTV)

Trong khi đó, HueIOC hỗ trợ giám sát, tổng hợp và phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Việc khai thác dữ liệu giúp các cơ quan chức năng theo dõi tình hình đô thị, nắm bắt các vấn đề phát sinh và nâng cao khả năng phối hợp xử lý công việc.

Sự kết hợp giữa Hue-S và HueIOC thể hiện định hướng chuyển đổi số của Huế theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, lấy dữ liệu làm nền tảng và hiệu quả thực tế làm thước đo. Qua đó, công nghệ số không chỉ hỗ trợ hoạt động quản lý mà còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, VDA 2026 hướng đến ghi nhận những mô hình chuyển đổi số tạo ra hiệu quả thiết thực trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Nền tảng số Hue-S - kênh kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: CVT)

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng cho rằng, việc tôn vinh không chỉ dừng lại ở những thành tựu công nghệ mới mà còn chú trọng giá trị công nghệ mang lại cho con người và xã hội, đồng thời khuyến khích các sáng kiến có khả năng mở ra những hướng phát triển mới.

Mở rộng hệ sinh thái số, thúc đẩy phát triển đô thị thông minh

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo giải thưởng, các tiêu chí đánh giá được cập nhật theo định hướng của Nghị quyết 57, chú trọng công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và các kết quả có thể đo lường trong thực tiễn.

Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) cũng được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”. (Ảnh: CVT)

Cùng với kết quả đạt được trong chuyển đổi số ở khu vực cơ quan nhà nước, các đơn vị công nghệ của thành phố Huế cũng ghi dấu ấn tại VDA 2026. Theo đó, Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) cũng được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” với giải pháp Hệ sinh thái số văn hóa-du lịch.

Giải pháp này đã tích hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS), thực tế ảo 360 độ (VR360) cùng các tiện ích số, hỗ trợ số hóa tài nguyên văn hóa, quảng bá điểm đến và nâng cao trải nghiệm tham quan trực tuyến. Qua đó, công nghệ số được ứng dụng vào bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch thông minh.

Trước đó, thành phố Huế nhận Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 ở lĩnh vực “Quản trị, điều hành thông minh”. (Ảnh: KHCN)

Đây là lần thứ tư HueCIT được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, sau các năm 2020, 2021 và 2022. Kết quả tiếp tục ghi nhận năng lực nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp công nghệ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, đồng thời cho thấy vai trò của đơn vị trong đồng hành cùng thành phố trên hành trình chuyển đổi số.

Theo Ban tổ chức, VDA 2026 tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở 5 hạng mục, gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng và Tôn vinh cá nhân. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu để vinh danh.

Các sản phẩm, giải pháp, cá nhân, tổ chức tiêu biểu được vinh danh tại VDA 2026. (Ảnh: KHCN)

Điểm mới của giải thưởng năm nay là chuyển trọng tâm đánh giá từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, với các tiêu chí gắn với năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng. Định hướng này nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thiết thực, có thể đo lường trong hoạt động quản lý và đời sống xã hội.

Việc được vinh danh tại VDA 2026 tạo thêm động lực để thành phố Huế tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái số Hue-S và HueIOC theo hướng đồng bộ, liên thông, khai thác dữ liệu hiệu quả và mở rộng các tiện ích phục vụ cộng đồng.

Huế hướng đến tiếp tục gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. (Ảnh: Th.Hoài)

Trên nền tảng đó, Huế hướng đến tiếp tục gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, hướng tới, hướng đến xây dựng chính quyền số hiện đại, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng những thành quả của chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.