Huế đưa y tế dự phòng về trạm y tế, phòng bệnh chủ động từ cơ sở

Ngày 3/10, Sở Y tế TP Huế tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ và 190 nhân lực thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các trung tâm y tế về trạm y tế.

Theo Sở Y tế TP Huế, y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, là tuyến gần dân nhất và trực tiếp nhất trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Việc chuyển giao lần này không chỉ là chuyển giao tổ chức, nhân lực, mà quan trọng hơn là chuyển giao trách nhiệm, nhiệm vụ và phương thức phối hợp, nhằm xây dựng hệ thống y tế cơ sở hoạt động đồng bộ, thông suốt và hiệu quả.

Hội nghị bàn giao chức năng, nhiệm vụ và 190 nhân lực thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các trung tâm y tế về trạm y tế. Ảnh: PV.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế TP Huế cho biết, bàn giao không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một giai đoạn hoạt động mới. Dù mô hình tổ chức và cơ quan quản lý có thay đổi, nhiệm vụ phục vụ nhân dân và bảo vệ sức khỏe nhân dân không thay đổi.

Vì vậy, phải bảo đảm mọi hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Lãnh đạo Sở Y tế TP Huế yêu cầu các trung tâm y tế tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế trong giai đoạn đầu, bảo đảm các nhiệm vụ chuyên môn được thực hiện liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong công tác phòng bệnh, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

UBND các xã, phường tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ được bàn giao ổn định tư tưởng, phát huy năng lực và nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới.

Các trạm y tế cần chủ động nắm tình hình sức khỏe nhân dân, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở Y tế TP Huế sẽ tiếp tục thực hiện vai trò quản lý nhà nước, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng các địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm hoạt động y tế cơ sở ổn định, đúng quy định và hiệu quả.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo nhấn mạnh, mục tiêu của việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức không chỉ là thay đổi cơ cấu mà hướng đến nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc thay đổi chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, công tác phòng bệnh chủ động hơn và các lĩnh vực dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội được quản lý tốt hơn.