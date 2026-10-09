Huế đưa vào khai thác chuyên mục Hiến kế trên Hue-S

TP Huế công bố, đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư

Giám đốc Sở KH-CN TP Huế Nguyễn Xuân Sơn cho biết, 3 nền tảng được xây dựng xuất phát từ những nhu cầu thiết thực: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp đóng góp cho sự phát triển của TP Huế; hỗ trợ doanh nghiệp phản ánh khó khăn, theo dõi tiến độ giải quyết; giúp nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

UBND TP Huế tổ chức lễ công bố, đưa vào khai thác 3 nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư

Chuyên mục Hiến kế trên nền tảng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi được xem xét để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Để gửi hiến kế, người sử dụng truy cập chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp của hệ thống; lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung và thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi trên nền tảng.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Đối với nền tảng Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin chính thức, tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai. Các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế.

Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tăng cường tương tác công khai, minh bạch giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp thu phản hồi để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các ứng dụng.