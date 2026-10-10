Huế đưa 3 nền tảng số vào hoạt động, thúc đẩy thu hút đầu tư

Lãnh đạo thành phố Huế thực hiện nghi thức công bố. Ảnh: UBND TP Huế

Ngày 9/10, thành phố Huế tổ chức lễ công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Đây là những công cụ được xây dựng trên nền tảng Hue-S, hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền thành phố.

MỞ RỘNG KÊNH TIẾP NHẬN HIẾN KẾ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Với nền tảng Hiến kế, người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức có thêm kênh đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp phục vụ phát triển thành phố. Người dùng có thể gửi đề xuất trực tuyến, đính kèm tài liệu, hình ảnh, video và theo dõi tình trạng xử lý ngay trên hệ thống.

Theo quy chế, trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Những đề xuất có tính thực tiễn, khả thi sẽ được xem xét vận dụng vào công tác quản lý, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ phát triển.

Trong khi đó, nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết.

Thành phố quy định thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, thời gian bổ sung không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo.

Các quy trình này nhằm tăng tính minh bạch, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giám sát quá trình giải quyết kiến nghị.

CÔNG KHAI THÔNG TIN DỰ ÁN, TẠO THUẬN LỢI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Cùng với hai nền tảng trên, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư được đưa vào khai thác nhằm cung cấp thông tin tập trung về các dự án ngoài ngân sách được công khai theo quy định.

Thông qua bản đồ số, nhà đầu tư có thể tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng khu đất, quy hoạch xây dựng và các thông tin liên quan đến dự án. Dữ liệu được các sở, ngành và địa phương rà soát, cập nhật theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, giúp nhà đầu tư thuận tiện hơn trong quá trình nghiên cứu, lựa chọn cơ hội đầu tư tại Huế.

Thành phố cũng định hướng tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc triển khai 3 nền tảng số nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: UBND TP Huế

Đối với nền tảng Hiến kế, lãnh đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu mọi ý kiến đóng góp, tùy theo tính chất, tính khả thi và thẩm quyền để xem xét triển khai hoặc tiếp tục nghiên cứu. Thành phố cũng định hướng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích ý tưởng và đề xuất giải pháp.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra là quá trình xử lý kiến nghị phải xác định rõ nội dung, cơ quan, cá nhân chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, các sở, ngành và địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin về quy hoạch, đất đai, hạ tầng và những thay đổi liên quan để bảo đảm dữ liệu sát thực tế.