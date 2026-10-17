Huế dự kiến khởi công Dự án thành phố văn hóa và du lịch thông minh ngày 22/12

Huế đẩy nhanh tiến độ Dự án thành phố văn hóa và du lịch thông minh. (Ảnh minh họa)

TP. Huế đang phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thúc đẩy tiến độ triển khai các hạng mục thuộc Dự án “Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh”, trong đó có Khu phức hợp Cồn Dã Viên và cầu đi bộ.

Tại buổi làm việc giữa KOICA và đại diện lãnh đạo UBND TP. Huế, hai bên đã trao đổi về tiến độ triển khai dự án, công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu, phương án tổ chức thực hiện và kế hoạch vận hành sau khi hoàn thành. Các nội dung liên quan đến bố trí nhân lực, trang thiết bị, không gian làm việc và tổ chức các hoạt động tại Khu phức hợp Cồn Dã Viên trong thời gian tới cũng được thảo luận.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh, việc thành phố sắp xếp, sáp nhập các Ban Quản lý dự án từ 6 Ban thành 3 Ban sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố không ảnh hưởng đến quá trình triển khai và vận hành dự án.

Để bảo đảm công tác phối hợp thông suốt, thành phố dự kiến thành lập Ban Chỉ đạo dự án nhằm tăng cường chỉ đạo, điều phối và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, thành phố sẽ quan tâm bố trí văn phòng làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan.

Ông Hoàng Hải Minh đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị, nhất là thủ tục lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo kế hoạch. Thành phố Huế mong muốn tổ chức lễ khởi công vào ngày 22/12, gắn với dịp kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do KOICA tài trợ, có tổng mức đầu tư hơn 371 tỷ đồng, trong đó vốn ODA khoảng 330 tỷ đồng. Dự án hướng đến phát triển Huế theo định hướng đô thị thông minh, lấy du lịch văn hóa bền vững làm trọng tâm; nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường.