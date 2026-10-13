Huế đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông động lực phát triển

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: NG.HIẾU)

Doanh nghiệp-động lực quan trọng của nền kinh tế

Trong tiến trình phát triển của thành phố Huế, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tạo việc làm, đóng góp ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện an sinh xã hội. Với gần 7.300 doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế này góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo thêm nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn, đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành và 50 doanh nghiệp tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: NG.HIẾU)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Những kết quả Huế đạt được thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Đây là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, đóng góp vào tăng trưởng, giải quyết việc làm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động vì cộng đồng”.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đằng sau những kết quả đó là sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần vượt khó và quá trình phấn đấu không ngừng của mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Trong điều kiện phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô vừa và nhỏ, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên càng có ý nghĩa đối với sức sống của nền kinh tế địa phương.

Lãnh đạo thành phố trân trọng những đóng góp ấy, đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, chủ động thích ứng trước biến động thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển ổn định, bền vững. Khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và doanh nghiệp, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Sự phát triển của doanh nghiệp cũng chính là sự phát triển của thành phố và ngược lại”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh thăm mô hình sản xuất tại Kim Long Motors Huế. (Ảnh: NG.HIẾU)

Thông điệp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thể hiện sự ghi nhận đối với cộng đồng doanh nghiệp và đặt ra yêu cầu cụ thể đối với công tác quản lý, điều hành. Doanh nghiệp cần môi trường kinh doanh minh bạch, thủ tục thuận lợi, khả năng tiếp cận đất đai, vốn, nhân lực và thị trường; chính quyền phải chủ động tháo gỡ rào cản, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm các chính sách được triển khai hiệu quả.

Trong bối cảnh Huế bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi cả chính quyền và doanh nghiệp phải đổi mới mạnh mẽ hơn. Thành phố cần khai thác hiệu quả các lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và chuyển đổi số; doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, chất lượng sản phẩm, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường.

Sự đồng hành vì vậy cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, thay vì dừng lại ở những cam kết. Chính quyền kiến tạo môi trường thuận lợi, xử lý công việc đúng hạn, nhất quán trong thực thi chính sách; doanh nghiệp chủ động đổi mới, tuân thủ pháp luật, chăm lo người lao động và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là cơ sở để tăng cường niềm tin, huy động nguồn lực và tạo động lực phát triển lâu dài.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc cho các dự án trên địa bàn. (Ảnh: NG.HIẾU)

Cải cách thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp

Thời gian qua, Huế đã triển khai nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thành phố chú trọng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính; đồng thời ban hành phương án cắt giảm 50% thời gian giải quyết một số thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính và cắt giảm từ 15% đến 40% thời gian giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai.

Cùng với đó, 4 Tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng được duy trì nhằm tiếp nhận, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Công tác thanh tra, kiểm tra được định hướng có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo, tránh gây phiền hà và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng Hội Doanh nhân trẻ thành phố nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. (Ảnh: H. Thuận)

Tính riêng trong 9 tháng năm 2026, thành phố Huế có gần 803 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 11.252,27 tỷ đồng, tăng 25,12% so với cùng kỳ; hơn 250 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Kết quả này cho thấy nỗ lực gia nhập thị trường và phục hồi hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hỗ trợ để các đơn vị duy trì sản xuất, kinh doanh và phát triển ổn định.

Thành phố cũng quan tâm tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực. Tổng quỹ đất khoảng 322,07ha tại các khu công nghiệp đã được bố trí phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; 542 cơ sở nhà, đất công chưa sử dụng được rà soát, công khai để nghiên cứu phương án khai thác hiệu quả, đúng quy định.

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức khởi sự và quản trị doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, với 16 khóa đào tạo thu hút 1.120 lượt người tham gia. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân đạt 42.325 tỷ đồng, tăng 22,61% so với cuối năm 2025; trong đó, dư nợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 23.423 tỷ đồng, tăng 35,7%. Những nguồn lực này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, mở rộng sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh.

Đáng chú ý, ngày 9/10, Ủy ban nhân dân thành phố đã công bố, đưa vào vận hành 3 nền tảng số gồm: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư. Các nền tảng tạo thêm kênh tiếp nhận sáng kiến, phản ánh khó khăn, theo dõi quá trình xử lý kiến nghị và cung cấp thông tin về các dự án ngoài ngân sách, giúp nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Văn Tuấn thăm, kiểm tra tại nhà máy Công ty TNHH may mặc HuaJing (Việt Nam) tại khu công nghiệp Tứ Hạ. (Ảnh: V.BỐN)

Theo lãnh đạo thành phố, việc ứng dụng các nền tảng số thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản lý, tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả tương tác giữa chính quyền với doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiệu quả cần được đánh giá bằng khả năng giải quyết kiến nghị thực tế, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận nguồn lực, mở rộng thị trường, tuyển dụng nhân lực và chuyển đổi số.

Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những trở ngại này càng tạo sức ép lớn do nguồn lực tài chính và khả năng chống chịu còn hạn chế. Vì vậy, việc tháo gỡ điểm nghẽn cần được thực hiện đồng bộ, đúng trọng tâm và gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan.

Tại buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu các ban, sở, ngành và chính quyền các cấp coi sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng đối với chất lượng quản lý nhà nước.

Chủ tịch Lê Trí Thanh nhấn mạnh: “Không để doanh nghiệp phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người chỉ để giải quyết một vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Không để một dự án có tiềm năng nhưng phải chờ đợi quá lâu chỉ vì sự phối hợp chưa tốt giữa các cơ quan”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huế thăm, kiểm tra nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn. (Ảnh: NG.HIẾU)

Yêu cầu này đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm công vụ, hiệu quả phối hợp và kỷ luật hành chính. Mỗi khó khăn, vướng mắc cần xác định cơ quan chủ trì, trách nhiệm phối hợp và thời hạn giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền phải được kịp thời tổng hợp, kiến nghị xử lý, tránh kéo dài thủ tục, làm lỡ cơ hội đầu tư và gia tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Thời gian tới, thành phố Huế tiếp tục triển khai Đề án phát triển 6.000 doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2026-2030; phân tích nguyên nhân số doanh nghiệp thành lập mới giảm trong quý III để có giải pháp phù hợp; hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực kế toán, hóa đơn điện tử, kê khai thuế và chi phí tuân thủ. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về tín dụng, đào tạo quản trị, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được triển khai theo hướng dễ tiếp cận, sát nhu cầu.

Từ đổi mới phương thức điều hành đến hỗ trợ tiếp cận nguồn lực, thành phố Huế hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững. Thành phố đồng thời đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp lớn và các chuỗi cung ứng, qua đó mở rộng thị trường, nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm cơ hội phát triển.

Trao bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2026. (Ảnh: H. Thuận)

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam là dịp tôn vinh những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả kiến tạo và phục vụ của chính quyền. Với Huế, tinh thần đồng hành cần được đo bằng những chuyển biến thực chất trong cải cách thủ tục, tiếp cận nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và giải quyết khó khăn, tháo gỡ những điểm nghẽn phát triển.

Khi chính quyền hành động quyết liệt, doanh nghiệp chủ động đổi mới và cùng thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, khu vực kinh tế tư nhân sẽ phát huy tốt hơn vai trò động lực, góp phần xây dựng thành phố Huế phát triển năng động, bền vững trong giai đoạn mới.