Huế dồn lực phục hồi, trùng tu hàng chục di tích

Đại Cung Môn - cổng chính của Tử Cấm Thành ở phía Bắc điện Thái Hòa - Đại Nội Huế sẽ được phục hồi.

Riêng năm 2026 thành phố triển khai 11 dự án phục hồi, tu bổ, tôn tạo di tích; trong đó có hai di tích quan trọng sắp khởi công với số vốn đầu tư lớn là Đại Cung Môn trong Đại Nội Huế và Điện Thoại Thánh thuộc quần thể di tích lăng Vua Gia Long. Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, hai di tích Đại Cung Môn và Điện Thoại Thánh dự kiến được khởi công phục hồi, tu bổ, tôn tạo vào tháng 11/2026.

Dự án phục hồi di tích Đại Cung Môn, có kinh phí hơn 64 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong 4 năm 2026-2030. Đại Cung Môn là cổng chính của Tử Cấm Thành (khu vực sinh hoạt dành riêng cho Hoàng gia triều Nguyễn) thuộc Đại Nội Huế. Đại Cung Môn nằm ở phía Bắc điện Thái Hòa và phía trước điện Cần Chánh, đồng thời là trung tâm mặt Nam của Tử Cấm Thành. Công trình được xây dựng dưới triều vua Minh Mạng năm 1833, sau đó được triều đình quan tâm tu bổ. Tuy nhiên, chiến tranh đã khiến công trình bị phá hủy vào năm 1947, dấu tích còn lại là nền móng.

Nhà Học hữu thuộc Di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế đang tiến hành trùng tu.

Dự án tu bổ, phục hồi thích nghi Điện Thoại Thánh thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long có kinh phí hơn 73 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026-2030. Di tích Điện Thoại Thánh, là nơi thờ tự mẹ Vua Gia Long. Đến nay, nhiều công trình trong quần thể di tích lăng vua Gia Long đã được đầu tư tu bổ, phục hồi nhưng di tích Điện Thoại Thánh vẫn còn trong tình trạng sụp đổ, hoang phế.

Nhiều di tích quan trọng dưới triều Nguyễn cũng đã và đang được phục hồi, trùng tu như: Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh trong Tử Cẩm Thành thuộc Đại Nội Huế có kinh phí gần 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2029; trùng tu di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế có kinh phí hơn 108 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029; tu bổ, tôn tạo và phục hồi thích nghi di tích Văn Miếu ở phường Kim Long, có kinh phí hơn 132 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2028; phục hồi, chỉnh trang cảnh quan hồ Ngọc Dịch-Ngự Tiền Văn phòng trong Đại Nội Huế, có kinh phí hơn 11 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2026-2027...

Cổng Tam quan thuộc Di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế được rào chắn phục vụ trùng tu.

Từ trước đến nay, thành phố Huế đã đầu tư gần 4.800 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo hơn 200 hạng mục di tích; trong đó phần lớn di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế. Ngoài góp phần phục hồi, trùng tu, bảo quản di tích, các dự án còn giúp phát huy giá trị di tích. Trong 9 tháng năm 2026, các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, đã đón hơn 2,8 triệu lượt khách, cả năm dự kiến sẽ đón khoảng trên 3,2 triệu lượt khách; doanh thu từ phí tham quan đạt trên 400 tỷ đồng, mục tiêu cả năm đạt khoảng 480 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ đạt trên 65 tỷ đồng, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2025.