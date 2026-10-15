Huế dồn lực cho các công trình trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Thành phố Huế tăng tốc dự án cao tốc Cam Lộ-La Sơn. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Bước sang quý cuối cùng của năm nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Huế mới đạt hơn một nửa kế hoạch. Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu xây dựng và thủ tục thanh toán, đồng thời đôn đốc các công trình hạ tầng trọng điểm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, đến ngày 9/10/2026, thành phố đã giải ngân hơn 3.211 tỷ đồng trong tổng số hơn 6.256 tỷ đồng vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 51,3%. Kết quả này cho thấy áp lực giải ngân trong quý 4 không nhỏ, đòi hỏi các chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp kiểm tra các dự án trọng điểm, yêu cầu chủ đầu tư bám sát kế hoạch, huy động nguồn lực và bảo đảm chất lượng công trình.

Thành phố xác định việc giải ngân phải đi cùng khối lượng thi công thực tế, hiệu quả sử dụng vốn và khả năng đưa công trình vào khai thác, tránh chạy theo tỷ lệ giải ngân mà xem nhẹ chất lượng đầu tư.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, thời hạn xử lý và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Những vướng mắc thuộc thẩm quyền địa phương phải được giải quyết dứt điểm; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để có phương án tháo gỡ.

Trong đó, giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn lớn tại nhiều dự án. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí quỹ đất tái định cư. Cùng với đó, tình trạng thiếu đá, cát, đất san lấp và nguy cơ thời tiết bất lợi vào cuối năm có thể ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, thành phố ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho những dự án có khả năng hoàn thành nhưng còn vướng thủ tục, nghiệm thu hoặc thanh toán khối lượng. Với các dự án không có khả năng giải ngân hết vốn, thành phố sẽ xem xét điều chuyển theo quy định; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật liệu để đẩy nhanh các hạng mục đủ điều kiện thi công.

Các công trình giao thông trọng điểm được tập trung đôn đốc gồm nâng cấp, mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn, La Sơn-Túy Loan; tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An; đường Nguyễn Hoàng; đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; đường vành đai 3; cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu.

Trong lĩnh vực hạ tầng sản xuất, Huế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây, Khu công nghiệp La Sơn, tạo điều kiện thu hút đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất.

Nỗ lực thúc đẩy đầu tư công được đặt trong mục tiêu tăng trưởng chung của thành phố. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 8,72%; trong đó, công nghiệp-xây dựng tăng 10,01%, dịch vụ tăng 9,06% và nông nghiệp tăng 4,06%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Bên cạnh các công trình sử dụng vốn ngân sách, thành phố đang tập trung xử lý những dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực phát triển.

Trong tổng số 177 dự án có khó khăn, vướng mắc được rà soát, thành phố đã xử lý hoàn thành 26 dự án và chấm dứt hoạt động 6 dự án. Với 145 dự án còn lại, gồm 50 dự án ngoài ngân sách và 95 dự án trong ngân sách, thành phố đã ban hành kế hoạch tháo gỡ cho toàn bộ các dự án.

Trong 9 tháng, Huế cấp mới 48 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 25.168 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với vốn đăng ký 158,9 triệu USD.

Thành phố tiếp tục hỗ trợ các dự án có quy mô lớn, thúc đẩy tiến độ những dự án tạo động lực phát triển, đồng thời rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ hoặc vi phạm quy định về đất đai, đầu tư.

Với mục tiêu nâng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lên mức tối thiểu 95%, Huế đang bước vào giai đoạn nước rút với yêu cầu rõ việc, rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý cụ thể. Kết quả giải ngân những tháng cuối năm không chỉ quyết định khả năng hoàn thành kế hoạch vốn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình hạ tầng, năng lực thu hút đầu tư và động lực tăng trưởng của thành phố trong thời gian tới./.