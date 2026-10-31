Huế đón 6,9 triệu lượt khách, hướng tới mục tiêu 7,5 triệu lượt trong năm 2026

Du lịch Huế tăng trưởng mạnh nhờ đa dạng hóa sản phẩm. (Ảnh minh họa)

Theo TTXVN, trong 10 tháng năm 2026, thành phố Huế đón 6,9 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 16.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mục tiêu thu cả năm khoảng 15.000 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển du lịch của địa phương, Huế đặt mục tiêu đón từ 7-7,5 triệu lượt khách trong năm 2026. Những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027 được xác định là thời gian cao điểm đón khách quốc tế đến Cố đô, chủ yếu từ các thị trường châu Âu, Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Một trong những yếu tố góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch là việc thành phố liên tục đổi mới, bổ sung sản phẩm và nâng cao chất lượng các hoạt động hiện có.

Đáng chú ý, Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế Huế với hai chương trình nghệ thuật trọng điểm là “Di sản thức giấc” và “Di sản hội nhập”, diễn ra dịp Quốc khánh 2/9, đã thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia.

Trong khi đó, chương trình “Huế - Kinh đô ẩm thực” tổ chức vào tháng 7/2026 với chủ đề “Ngày Bún bò Huế” thu hút khoảng 48.000 lượt khách. Festival Huế 2026 tiếp tục được triển khai theo mô hình bốn mùa, tạo chuỗi hoạt động văn hóa, âm nhạc và di sản xuyên suốt trong năm.

Để duy trì đà tăng trưởng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát triển sản phẩm mới, khai thác hiệu quả hoạt động tại các di tích và tổ chức sự kiện phù hợp nhằm thu hút du khách trong những tháng cuối năm.

Giai đoạn 2027-2030, thành phố tập trung cơ cấu lại và phát triển các nhóm sản phẩm ưu tiên như lễ hội âm nhạc, nghệ thuật; biểu diễn và trải nghiệm di sản cung đình; du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng; du lịch đêm, kinh tế đêm; trải nghiệm trên sông Hương; du lịch mùa mưa, sinh thái, cộng đồng, biển và đầm phá.

Bên cạnh đó, Huế định hướng phát triển du lịch golf, thể thao kết hợp di sản và nghỉ dưỡng. Thành phố cũng chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cấp hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới nâng cao hiệu quả khai thác, thương mại hóa sản phẩm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.