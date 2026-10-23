Huế: Đội 192 tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ tại Lào

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói. (Ảnh: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cung cấp)

Theo Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, thông tin về phần mộ mới được người dân địa phương Phang Ma Ni cung cấp. Ông cho biết từng nghe cha kể lại về một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh trong chiến tranh, được chôn tại khu rẫy cà-phê của gia đình.

Hài cốt được tìm thấy còn một chiếc răng và nhiều mảnh xương vỡ vụn. Di vật gồm mảnh vải dù, tăng, dây dù và bìa sổ tay bằng nhựa có in hình cờ, dòng chữ “Quân Giải phóng miền nam Việt Nam”.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính hiện đã được đưa về khu vực đóng quân của Đội 192 để bảo quản, hương khói.

Từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, Đội 192 đã quy tập được ba hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại Lào.