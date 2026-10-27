Huế: Đội 192 tìm thấy hài cốt liệt sĩ tại xã Lộc An

Di vật tìm thấy gồm: thắt lưng, dép cao-su, tất, bàn chải đánh răng màu đỏ, lược, 25 cúc áo, quần và tấm tăng. (Ảnh: LÊ SÁU)

Hài cốt được tìm thấy tại khu vực Tằm Búng Binh, trong rừng tràm thuộc thôn An Hòa, xã Lộc An. Trước đó, ông Phạm Ngọc Minh (sinh năm 1958), nhân viên bảo vệ rừng Công ty Nam Hòa, trú tại thôn An Hòa, đã cung cấp thông tin về vị trí này cho lực lượng chức năng.

Theo chính quyền địa phương, khu vực này từng là nơi an táng liệt sĩ của những đơn vị chiến đấu ở Núi Bông, Núi Nghệ và điểm cao 303, huyện Phú Lộc trước đây. Sau ngày giải phóng, địa phương đã tổ chức tìm kiếm, quy tập nhưng vẫn còn nhiều hài cốt chưa được tìm thấy.

Hài cốt được bọc trong tấm tăng bộ đội. Di vật tìm thấy gồm: thắt lưng, dép cao-su, tất, bàn chải đánh răng màu đỏ, lược, 25 cúc áo, quần và tấm tăng. Hiện chưa xác định được danh tính liệt sĩ.

Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế và lãnh đạo xã Lộc An, thành phố Huế ﻿dâng hương tri ân liệt sĩ. (Ảnh: LÊ SÁU)

Đội 192 đã phối hợp địa phương lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính. Hài cốt được đưa về phòng thờ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Lộc An để bảo quản, hương khói trước ngày tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Kiểm tra hiện trường, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, cảm ơn các nhân chứng đã cung cấp thông tin, đồng thời yêu cầu Đội 192 tiếp tục phối hợp người dân mở rộng phạm vi tìm kiếm, huy động lực lượng và phương tiện để tìm kiếm, quy tập thêm hài cốt liệt sĩ.