Huế: Đội 192 quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại Lào

Thêm hai liệt sĩ đã được Đội 192 (Huế) tìm thấy (Ảnh: ANH SÁU)

Hai hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại bản Ku Tài, huyện Sa Muội và bản Kha Nuôn, huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan. Qua kiểm tra, cả hai hài cốt còn nhiều đoạn xương và răng. Các di vật được tìm thấy gồm cúc áo bộ đội, hộp tiếp đạn đã gỉ sét, bi đông, thìa nhôm và những mảnh vải dù.

Hiện, danh tính hai liệt sĩ chưa được xác định. Đội 192 đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Các di vật được tìm thấy (Ảnh: LÊ SÁU).

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, cán bộ, nhân viên Đội 192 đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại hai tỉnh Salavan và Sêkông. Đây là địa bàn rộng, điều kiện tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, song đơn vị tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, đưa hài cốt các liệt sĩ về nước.

Trong mùa khô 2026-2027, đến thời điểm hiện tại, Đội 192 đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại Lào, trong đó có 2 hài cốt ở tỉnh Salavan và 3 hài cốt ở tỉnh Sêkông. Các hài cốt đã được đưa về nhà quàn để bảo quản và hương khói.