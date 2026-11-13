Huế: Doanh nghiệp chủ động thực hiện quy định mới về xuất xứ hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa cần được xác định minh bạch

Ngày 13/11, tại thành phố Huế, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa. Hội thảo có sự tham gia của đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng cùng gần 100 doanh nghiệp sản xuất, chế biến, kinh doanh, lưu thông thương mại trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu.

Hội thảo lấy ý kiến và phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa

Hội thảo tập trung phổ biến Nghị định số 384/2026/NĐ-CP ngày 9/10/2026 của Chính phủ quy định xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thiết lập khung pháp lý riêng về xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa trên thị trường nội địa.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế cho biết, việc Chính phủ ban hành nghị định có ý nghĩa quan trọng trong hoàn thiện hành lang pháp lý về xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước. Theo ông Sơn, trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, các thị trường nhập khẩu ngày càng gia tăng biện pháp phòng vệ thương mại, kiểm soát chặt chẽ tính minh bạch của chuỗi cung ứng và quy tắc xuất xứ hàng hóa. Vì vậy, việc cập nhật, phổ biến các quy định mới sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quá trình sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội thảo

Thông tin tại hội thảo, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Việt Nam đã tham gia 19 hiệp định thương mại tự do và ban hành nhiều quy định về xuất xứ hàng hóa phục vụ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước, trước đây chưa có khuôn khổ pháp lý riêng, thống nhất về cách xác định xuất xứ Việt Nam.

Trước thực tiễn đó, Bộ Công Thương đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, tạo cơ sở pháp lý để thương nhân tự xác định xuất xứ hàng hóa, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc tuân thủ pháp luật và người tiêu dùng thực hiện quyền được thông tin về sản phẩm, hàng hóa. Nghị định hướng đến hoàn thiện hệ thống tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam một cách minh bạch, có căn cứ, phù hợp với pháp luật hiện hành; đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp và cơ quan quản lý thực hiện công tác xác định xuất xứ, giám sát, kiểm tra.

Một trong những mục tiêu quan trọng là tăng cường phòng, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, hạn chế tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ uy tín và thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

Đại diện Cục Xuất nhập khẩu giới thiệu những nội dung trọng tâm về quy trình, thủ tục cấp C/O, xuất xứ hàng hoá

Tại hội thảo, đại diện Cục Xuất nhập khẩu tập trung giới thiệu những nội dung trọng tâm của nghị định, gồm hàng hóa có xuất xứ, hàng hóa có xuất xứ thuần túy, hàng hóa có xuất xứ không thuần túy, công đoạn gia công, chế biến đơn giản và những yếu tố không được xem xét khi xác định xuất xứ. Đặc biệt, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và trách nhiệm của thương nhân khi thể hiện xuất xứ hàng hóa Việt Nam được đưa ra trao đổi, làm rõ.

Các đại biểu cũng thảo luận về phương pháp xác định hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, công đoạn gia công, chế biến đơn giản, yếu tố trung gian và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước với hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy định.

Doanh nghiệp Huế chủ động thích ứng quy định mới

Đối với TP. Huế, việc triển khai các quy định về xuất xứ hàng hóa có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn tiếp tục duy trì tăng trưởng.

Ông Phan Hùng Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Huế phát biểu

Theo ông Phan Hùng Sơn, trong 10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt 1.458,44 triệu USD, tăng 18,77% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 91,15% kế hoạch cả năm. Hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn đã xuất khẩu đến khoảng 56 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những kết quả này cho thấy nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong mở rộng thị trường, khai thác cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 384/2026/NĐ-CP cũng đặt ra yêu cầu cập nhật và thực hiện đúng các quy định về xác định xuất xứ đối với hàng hóa sản xuất, lưu thông trong nước.

Tại hội thảo, bên cạnh phổ biến nghị định, các đại biểu còn trao đổi về nội dung dự kiến tại một số dự thảo thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa; cập nhật những điểm mới trong quy tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thuế quan.

10 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của thành phố Huế ước đạt hơn 1,4 tỷ USD, tăng hơn 18,% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 91,15% kế hoạch cả năm. Hàng hóa xuất khẩu đến khoảng 56 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ông Phan Hùng Sơn đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và phân phối chủ động trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc thực tiễn để được cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải đáp.

Về phía Sở Công Thương TP. Huế, ông Sơn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với Bộ Công Thương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính, cải tiến quy trình nghiệp vụ cấp C/O, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thông qua hội thảo, Cục Xuất nhập khẩu ghi nhận các ý kiến đóng góp của hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện công tác triển khai trong thời gian tới.