Huế: Độ mặn thấp tại 15 điểm quan trắc vùng đầm phá

Quan trắc môi trường không chỉ là hoạt động kiểm tra các chỉ số chất lượng nước mà còn là cơ sở khoa học

Kết quả quan trắc nhanh tại 18 điểm đo vùng đầm phá thành phố Huế cho thấy độ mặn tại phần lớn vị trí đang ở mức thấp. Thông tin này đặt ra yêu cầu chủ động kiểm soát chất lượng nước, bảo vệ vật nuôi và phòng ngừa rủi ro trong giai đoạn cuối vụ nuôi năm 2026.

Quan trắc môi trường có vai trò quan trọng đối với nuôi trồng thủy sản, giúp người dân nhận diện biến động chất lượng nước, chủ động điều chỉnh quy trình sản xuất và hạn chế thiệt hại kinh tế. Kết quả quan trắc mới nhất tại thành phố Huế tiếp tục cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác này.

Độ mặn thấp tại phần lớn điểm quan trắc

Ngày 3/11/2026, Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế ban hành Thông báo số 220/TB-CCTS về kết quả quan trắc nhanh tại hiện trường vùng nuôi trồng thủy sản.

Thông báo số 220/TB-CCTS của Chi cục Thuỷ sản (Sở NNMT Tp Huế) về kết quả quan trắc nhanh tại hiện trường vùng nuôi trồng thủy sản

Theo thông báo, đa số các thông số được ghi nhận nằm trong giới hạn cho phép phục vụ nuôi thủy sản thương phẩm theo TCVN 13656:2023 và TCVN 13952:2024.

Tuy nhiên, đáng chú ý, độ mặn tại 15/18 điểm đo trên toàn vùng đầm phá ở mức thấp, dao động từ 0,11–6,09‰. Bên cạnh đó, nhiệt độ nước tại điểm đo Đầm Lập An, khu vực cầu Lăng Cô, ở mức 32,09°C, được đánh giá là hơi cao.

Những biến động này cho thấy chất lượng môi trường nước cần được theo dõi thường xuyên, nhất là đối với các khu vực đang nuôi, dưỡng giống thủy sản.

Chủ động kiểm soát chất lượng nước, phòng chống thiên tai

Từ kết quả quan trắc, cơ quan chuyên môn khuyến cáo các diện tích đang nuôi, dưỡng giống thủy sản cần đặc biệt chú ý khi cấp bổ sung nước, tránh gây sốc cho vật nuôi do thay đổi đột ngột các yếu tố môi trường.

Đáng lưu ý, thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2026 đã kết thúc. Chi cục Thủy sản đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục đôn đốc người dân thu hoạch toàn bộ thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm, hạn chế sự cố và rủi ro ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế; đồng thời chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai đối với các diện tích đang nuôi, dưỡng giống.

Thực tiễn cho thấy, quan trắc môi trường không chỉ là hoạt động kiểm tra các chỉ số chất lượng nước mà còn là cơ sở khoa học giúp chính quyền, ngành chuyên môn và người nuôi đưa ra quyết định sản xuất phù hợp.

Duy trì quan trắc thường xuyên, kết hợp cảnh báo kịp thời và tuân thủ khuyến cáo kỹ thuật sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ hệ sinh thái đầm phá, nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới phát triển nuôi trồng thủy sản an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu, bền vững.