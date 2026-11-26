Nâng tầm thương hiệu Festival Huế

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, Huế là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc, đô thị di sản sở hữu 8 danh hiệu được UNESCO vinh danh. Trong đó, Festival Huế trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng của Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa Huế đến bạn bè trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc tổ chức sự kiện thời gian qua thiếu những chuỗi sự kiện có quy mô lớn và khai thác thương mại còn hạn chế.

﻿TP Huế đã phê duyệt Đề án “Tổ chức Festival Huế và các sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô quốc gia, quốc tế tại thành phố Huế đến năm 2030”

Giai đoạn 2026–2030 được xác định là thời kỳ quan trọng để Huế hoàn thiện các tiêu chí xây dựng đô thị di sản. Đề án hướng đến tổ chức hệ thống sự kiện đồng bộ, có trọng tâm, quy mô quốc gia và quốc tế, được tổ chức định kỳ, thường niên; đồng thời khai thác tài nguyên di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và kinh tế đêm.

Quan điểm xuyên suốt là phát triển các sự kiện Festival văn hóa, thể thao thành đòn bẩy chiến lược, góp phần đưa Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của khu vực Đông Nam Á; kết hợp khai thác giá trị di sản với phát triển các sự kiện lớn theo mô hình thương hiệu sở hữu trí tuệ.

Theo ông Giang, điểm nhấn của Đề án là xây dựng các chương trình, sự kiện có thương hiệu riêng, được tổ chức định kỳ và có lộ trình phát triển lâu dài, trong đó tập trung vào bốn sản phẩm trọng điểm sau:

Chương trình truyền hình thực tế đa nền tảng và hệ sinh thái kinh tế nhà sáng tạo Huế – The Hue Creators. Đây là mô hình kết hợp giữa doanh nghiệp quản lý mạng đa kênh, các KOLs và nhà sáng tạo nội dung, xây dựng các chương trình truyền hình thực tế kết hợp trải nghiệm di sản, văn hóa Huế với sự tham gia của các nhà sáng tạo trong nước và quốc tế.

Tuần lễ Festival Quốc tế Huế định hướng xây dựng chuỗi hoạt động nghệ thuật quốc tế đa dạng, giới thiệu, giao lưu và quảng bá các giá trị văn hóa, nghệ thuật của Huế, Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia.

Tuần lễ Âm nhạc và Di sản Quốc tế Huế, định hướng trở thành sự kiện âm nhạc, nghệ thuật quốc tế, kết hợp chất liệu truyền thống với phong cách đương đại, tạo không gian giao lưu văn hóa – nghệ thuật giữa các nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Huế là sản phẩm kết hợp công nghệ hiện đại với khai thác giá trị di sản và cảnh quan sông Hương, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch đêm đặc sắc, quảng bá hình ảnh Cố đô và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Di tích cầu ngói Thanh Toàn, nơi tổ chức nhiều sự kiện văn hóa cộng đồng trong các kỳ Festival Huế

Kết nối sự kiện với du lịch và kinh tế đêm

Bên cạnh các chương trình mang thương hiệu, Huế tiếp tục duy trì và nâng tầm các lễ hội văn hóa, tín ngưỡng, dân gian truyền thống gắn với đời sống cộng đồng và bản sắc từng địa phương; khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, quảng trường, công viên và không gian hai bờ sông Hương để tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn sáng tạo.

Lễ rước Thánh Mẫu tại lễ hội điện Hòn Chén ở Huế

Trong lĩnh vực thể thao, Huế định hướng đẩy mạnh phát triển kinh tế thể thao, thông qua các giải chạy Marathon, giải thể thao hai môn phối hợp, Hue Sports Festival, Festival võ thuật quốc tế và các môn thể thao xu hướng. Các sự kiện thể thao quy mô lớn được xác định là động lực kích cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm và vận tải.

Đề án cũng phân vùng không gian tổ chức sự kiện theo ba khu vực chức năng:

Khu vực lõi di sản và vùng đệm: Tập trung các sự kiện văn hóa hàn lâm, nghệ thuật truyền thống, trình diễn ánh sáng, 3D Mapping và các chương trình gắn với giá trị di sản.

Khu vực trung tâm đô thị và không gian công cộng: Hai bờ sông Hương, quảng trường, công viên là không gian dành cho các sự kiện đại chúng và nghệ thuật đương đại.

Khu vực cảnh quan sinh thái, đầm phá và ven biển: Tập trung tổ chức các giải thể thao dưới nước và hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái.

Số hóa trong khâu quản lý 100% sự kiện có tính thương mại cao Thông qua Đề án, TP Huế đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Xây dựng tối thiểu 4 sự kiện văn hóa định kỳ theo mô hình sở hữu trí tuệ, mang tầm khu vực, có tính lan tỏa quốc tế; Tổ chức mới 3–4 sự kiện, giải đấu cấp quốc gia, quốc tế theo định kỳ hằng năm hoặc hai năm một lần; tiếp tục nâng tầm quy mô, chất lượng các lễ hội truyền thống hiện có. Các sự kiện đóng góp tăng tối thiểu 30% lượng khách du lịch đến Huế, trong đó khách quốc tế chiếm 20–25%; doanh thu dịch vụ du lịch trong thời gian tổ chức sự kiện tăng bình quân 15–20%/năm; tạo khoảng 1.000 việc làm mới, bao gồm việc làm thường xuyên và thời vụ mỗi năm. Tỷ lệ huy động nguồn lực ngoài ngân sách cho các sự kiện trọng điểm đạt trên 50%; tiến tới tự chủ tài chính 100% đối với các sự kiện có tính thương mại cao; 100% sự kiện lớn được số hóa trong khâu quản lý và có chiến lược truyền thông đa nền tảng…